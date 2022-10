OM-RC Lens : Tudor confirme un forfait et un retour face au RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 20 octobre 2022 à 15:47

En conférence de presse cet après-midi, l'entraîneur de l' OM, Igor Tudor, a fait le point sur l'état de son groupe à deux jours du choc face au RC Lens.

OM-RC Lens : Bailly forfait, Kolasinac de retour ?

Le doute planait toujours ce matin concernant la présence ou non du défenseur ivoirien sur la pelouse du Vélodrome samedi soir. Igor Tudor a tranché, Eric Bailly est bel et bien forfait suite à sa blessure au Parc des Princes dimance dernier. En revanche, Sead Kolasinac devrait bien faire son retour si l'on en croit les propos du technicien croate. "Tous les joueurs disponibles sont ceux que vous avez vu ce matin. Bailly est forfait."

Présent à l'entraînement ce matin après une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis le 29 septembre, le défenseur bosnien devrait donc pouvoir prétendre à une place dans le groupe pour la rencontre de samedi, et pourrait même commencer la partie. Igor Tudor doit également se passer de Samuel Gigot, suspendu deux matchs suite à son carton rouge reçu dimanche au Parc des Princes.

OM-RC Lens : Igor Tudor laisse planer le doute concernant Isaak Touré

Ces derniers jours, l'ancien défenseur du Havre est pressenti pour démarrer la rencontre face au RC Lens samedi. Arrivé à Marseille au tout début du mercato, Isaak Touré a fait quelques apparitions en Ligue 1, mais n'a encore jamais connu sa première titularisation. Interrogé sur le sujet, Igor Tudor n'a pas confirmé la présence du géant défenseur marseillais dans le onze de départ, et laisse le mystère s'épaissir jusqu'à samedi. "Il a très bien commencé, il a eu une petite baisse et là il s'est très bien repris. Je travaille beaucoup avec lui. On verra s'il joue samedi."

À l'heure actuelle, impossible de savoir qui sera au côté de Chancel Mbemba et de Leonardo Balerdi au sein de la défense à 3 de l' OM. Cependant, il paraît peu probable de voir Igor Tudor prendre le risque de faire démarrer Sead Kolasinac avec les échéances qui arrivent, car si l' OM joue un match important face au RC Lens ce samedi, il y a surtout le déplacement à Francfort mercredi prochain en Ligue des Champions. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille va devoir gérer au mieux les organismes pour arriver en Allemagne avec un effectif complet.