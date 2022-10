Barça Mercato : Le FC Barcelone ne lâche pas un talent argentin

Publié par Thomas G. le 20 octobre 2022 à 23:17

Handicapé par de nombreuses blessures dans l'effectif, le Barça souhaiterait recruter un milieu de terrain argentin lors du mercato estival.

Barça Mercato : Le FC Barcelone piste une des révélations de la saison

Le FC Barcelone connaît sa première crise de la saison après une série de contre-performances. Les Blaugranas ont notamment enchaîné deux revers consécutifs en Ligue des Champions et une défaite lors du Clasico. Les choix de Xavi sont remis en cause et le mercato XXL réalisé par le Barça l’été dernier pose questions. Dans cette optique, les Blaugranas souhaiteraient continuer à se renforcer lors du prochain mercato. Le FC Barcelone veut recruter plusieurs milieux de terrain l’été prochain.

En plus du dossier Ruben Neves, le Barça suit attentivement les performances d’un jeune talent argentin. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, le FC Barcelone est intéressé par le milieu de Benfica, Enzo Fernandez. Les Blaugranas ont observé à plusieurs reprises les matchs de la pépite argentine qui dispute sa première saison en Europe. Le milieu de l'Albiceleste est arrivé cet été au Portugal en provenance de son club formateur, River Plate.

L’international argentin continue d’impressionner semaine après semaine, ces deux prestations face au PSG lui ont permis de montrer son énorme potentiel. Le FC Barcelone pourrait commencer les négociations dans les prochaines semaines avec Benfica. En cas de refus des Lisboètes, le Barça devra payer la clause libératoire de 120 millions d’euros d’Enzo Fernandez pour le recruter.

Barça Mercato : Xavi reçoit une bonne nouvelle avant Villarreal

Le FC Barcelone reçoit Villarreal ce soir au Camp Nou, trois jours après la défaite face au Real Madrid. Les Blaugranas sont désormais à 6 points des Merengues et la victoire est obligatoire pour les hommes de Xavi. Une bonne nouvelle vient de tomber pour le Barça, Hector Bellerin a fait son retour à l’entraînement collectif. L’international espagnol pourrait être présent dans le groupe et jouer quelques minutes ce soir.

Avant la trêve, le FC Barcelone va disputer sept matchs, sept finales qui peuvent permettre au Barça de réussir la première partie de la saison. En une semaine, le FC Barcelone joue gros, la course au titre en Liga et une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.