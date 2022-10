PSG Mercato : Messi fait une annonce officielle sur son avenir

En ballotage entre une prolongation avec le PSG et un retour au Barça l’été prochain, Lionel Messi a fait une annonce fracassante sur son avenir à 35 ans.

Profitant d’un entretien avec le média argentin Direct TV Sports, Lionel Messi s’est exprimé sur la suite de sa carrière après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Si le PSG travaille sur une prolongation et que le FC Barcelone espère le voir revenir l’été prochain pour terminer sa carrière au Camp Nou, le septuple Ballon d’Or a laissé entendre qu’il prendra sa décision concernant son avenir à l’issue de la Coupe du Monde au Qatar, qui prendra place du 20 novembre au 18 décembre 2022. Jeudi soir, le meneur de jeu du Paris SG a notamment déclaré :

« parfois, j'aimerais avoir 25 ans et avoir à nouveau toute ma carrière devant moi. Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement. Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de la carrière. J'ai déjà la chance de pouvoir être dans cette Coupe du monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'an dernier. Mentalement, physiquement, après avoir passé le Covid. »