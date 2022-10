FC Nantes : Ganago motivé pour affronter Nice, son ancien club

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2022 à 04:37

Ignatius Ganago, attaquant du FC Nantes, va retrouver l’OGC Nice, son premier club en France, dimanche. Il a dévoilé l’objectif du FCN.

FC Nantes : Ignatius Ganago reconnaissant envers l'OGC Nice

Buteur contre le Stade Brestois la semaine dernière, Ignatius Ganago est passé en conférence de presse, ce vendredi, avant le match du FC Nantes contre l’OGC Nice. Un match particulier pour l’attaquant camerounais, car le Gym est le club avec lequel il a démarré sa carrière professionnelle (2017 à 2020). Interrogé sur ses retrouvailles avec le Gym, il a déclaré :

« Que d’émotions, de souvenirs. Je suis arrivé à Nice à 18 ans. C’était très compliqué au début en arrivant du Cameroun. J’ai été soutenu par un compatriote (Alvaro Ngamba), il m’a aidé à m’intégrer. C’est un club que j’aurai toujours dans mon coeur, un club qui m’a donné ma chance dans un championnat professionnel. »

Le FCN veut enchaîner à Nice, après le Stade Brestois

Titularisé dimanche dernier, Ignatius Ganago avait été décisif lors de la large victoire du FC Nantes sur le Stade Brestois (4-1) à la Beaujoire. En plus du but inscrit (2-1, 36e), il avait provoqué un penalty, transformé par Moses Simon pour le but égalisateur (1-1, 35e). Grâce à ses courses, sa pression, il avait montré la voie, le bon exemple à ses coéquipiers, pendant que les Canaris étaient menés (0-1, 18e).

Antoine Kombouaré peut encore compter sur la combativité de l’avant-centre recruté à l’OGC Nice, à l'Allianz Rivieira, un terrain qu’il connait bien. Ignatius Ganago a d’ailleurs annoncé couleur sur le match contre son ancienne équipe.

« On a vraiment envie d’enchainer après avoir fait un bon dernier match contre Brest. L’OGC Nice a beaucoup de bons joueurs, une bonne équipe, même si ça ne tourne pas bien pour eux en ce moment. Ça ne sera pas un match facile, mais ce sera à nous d’aller chercher les trois points et surtout ne pas rentrer bredouilles. »

Les consignes de Ganago pour remonter au classement

Le FC Nantes était 19e avant son succès sur le SB29 et son bond remarquable à la 14e place. Cependant, la situation de l’équipe d'Antoine Kombouaré reste encore fragile. Les 5 clubs qui talonnent les Nantais sont à 1 ou 2 points seulement. De ce fait, le FCN a intérêt à engranger un maximum de points contre des adversaires directs, mais aussi les prétendus grands, selon le N°14 des Jaune et Vert.

« On va essayer de tout donner pour prendre le maximum de points, sans tenir compte de l’adversaire et sa position au classement. Dans le vestiaire, on se dit que même quand on est mené, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre, continuer le pressing, et ne pas lâcher, comme contre le Stade Brestois. Il faut rester costaud dans la tête et tout donner pour avoir la victoire », a-t-il conseillé.