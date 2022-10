FC Nantes : Le gros défi de Kombouaré face à l'OGC Nice

Après sa victoire sur Brest, le FC Nantes va tenter d’enchainer une 2e victoire, face à l’OGC Nice, dimanche. C’est justement le gros défi de Kombouaré.

Grâce à sa large victoire sur le Stade Brestois (4-1), le FC Nantes a fait un grand bond au classement de la Ligue 1. Les Canaris ont quitté la 19e place pour se hisser à la 14e (avec 10 points), doublant ainsi 5 clubs à l’issue de la 12e journée du championnat. Pour éviter de se retrouver à nouveau dans la zone rouge, le FCN doit enchaîner une deuxième victoire, dimanche (17h05). L’équipe d’Antoine Kombouaré affronte l’OGC Nice (13e avec 12 points) à l’Allianz Riviera. Un match difficile, comme l’a souligné l’entraineur des Canaris en conférence de presse d’avant-match. Toutefois, il sait que son équipe a impérativement besoin d’une série positive pour poursuivre sa remontée.

« On sait surtout que c’est un nouveau match charnière qui nous attend ce week-end, parce qu’en gagnant là-bas, on passerait devant eux. On veut gagner, enchaîner. Gagner nous ferait le plus grand bien. La victoire contre Brest nous a fait beaucoup de bien et elle va nous redonner de la confiance. Il faudra être capable de gagner ces matchs-là si on aspire à grimper au classement. »