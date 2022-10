Stade Rennais Mercato : Une recrue évoque déjà un départ du SRFC

Publié par Ange A. le 23 octobre 2022 à 06:17

Nouvel attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo a jeté un froid sur son avenir au SRFC moment d’évoquer son plan de carrière.

Stade Rennais Mercato : Kalimuendo justifie sa signature au SRFC

De retour en Ligue Europa cette saison, le Stade Rennais a renforcé son avant-garde avec des cracks du championnat. Le SRFC a signé Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo. Le dernier cité sort de deux prêts prometteurs au RC Lens. Prêté par le PSG aux Sang et or, le titi a inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives en 65 apparitions sous les couleurs du club nordiste. Suffisant pour taper dans l’œil des recruteurs rennais. Le club breton a claqué 20 millions d’euros pour le buteur âgé de 20 ans. Interrogé par L’Équipe, l’ancien Parisien a justifié sa signature à Rennes.

« J’aime être décisif pour l’équipe, marquer, toujours apporter un plus, c’est mon rôle. […] C’est aussi pour ça que j’ai choisi Rennes, avec un foot qui me plaisait, et pour découvrir l’Europe. Il n’y avait pas d’autre décision possible, je n’ai pas pensé Premier League, je voulais jouer ici, avec des joueurs que je connais. »

Un futur départ de Rennes dans les tuyaux

Nouvel attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo s’est projeté sur son avenir. L’ancien Parisien ne se voit pas faire de vieux os en Bretagne. Il entend néanmoins marquer son passage au SRFC comme il le confie au quotidien sportif.

« Comme tout joueur, c’est pouvoir prétendre aux plus gros clubs qui existent. Tout gagner, ne pas se donner de limites. Je veux pouvoir laisser mon empreinte dans le monde du foot. Et marquer l’histoire de Rennes. »

Recruté cet été, Arnaud Kalimuendo est encore sous contrat avec les Rouge et noir jusqu’en 2027. Il compte une réalisation et trois passes décisives en huit apparitions avec le club breton.