Stade Rennais Mercato : Un joli coup à 20 M€ se confirme au SRFC

Publié par Ange A. le 02 octobre 2022 à 00:25

Le Stade Rennais a renoué avec la victoire samedi sur la pelouse de Strasbourg. Arnaud Kalimuendo a débloqué son compteur avec le SRFC.

Stade Rennais : Le SRFC reprend sa marche vers l’avant à Strasbourg

Tenu en échec par l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée, le Stade Rennais a renoué avec la victoire ce samedi. En déplacement à La Meineau, le SRFC s’est imposé (1-3) face au RC Strasbourg. Arnaud Kalimuendo (38e), Martin Terrier (49e) et Amine Gouiri (61e) sont les buteurs rennais. Habib Diallo (72e) a sauvé l’honneur des locaux, réduits à dix après l’expulsion de Gerzinho Nyamsi, sur penalty. Grâce à cette victoire, le club breton conforte sa 5e place au classement. Les Rouge et noir se sont également rassurés avant d’affronter le Dynamo Kiev jeudi en Ligue Europa. Arrivé de Paris cet été, Kalimuendo a inscrit son premier but avec Rennes. L’ancien Parisien s’offre d’ailleurs un record de précocité grâce à cette réalisation.

Déjà un record pour Kalimuendo avec le SRFC

Auteur du premier but du Stade Rennais à La Meineau, Arnaud Kalimuendo est en effet entré dans l’histoire ce samedi. Cette réalisation de l’ancien Parisien est déjà sa 20e en Ligue 1. Comme le note Opta, le nouvel attaquant du SRFC est le premier joueur né en 2002 ou plus tard à franchir cette barre dans le Top 5 européen. De quoi confirmer le superbe coup réalisé par Rennes lors du dernier mercato estival. Le club breton a déboursé 20 millions d’euros pour boucler le transfert de Kalimuendo cet été.

L’ancien titi s’est surtout révélé lors de ses prêts successifs ces deux dernières saisons au RC Lens. Ses prestations avec les Sang et or (21 buts et 6 passes) lors de ces deux dernières campagnes n’ont pas échappé aux Rouge et noir. Lesquels l’ont signé jusqu’en 2027.