Montpellier HSC Mercato : Le MHSC fixe le prix d'Elye Wahi

Publié par Jules le 24 octobre 2022 à 13:56

Auteur d'un bon début de saison avec le Montpellier HSC, Elye Wahi est très observé par les clubs européens. Le MHSC a d'ailleurs fixé son prix.

Montpellier HSC : Elye Wahi impressionne cette saison

Auteur d'une belle saison avec le Montpellier HSC la saison dernière, Elye Wahi semble être parti sur les mêmes bases avec le MHSC pour ce nouvel exercice. Déjà auteur de 6 buts en 11 matchs de Ligue 1, l'attaquant impressionne depuis le début du championnat, malgré les difficultés que rencontre le club montpelliérain qui se s'est séparé d'Olivier Dall'Oglio et qui pointe à la 13e place du classement.

Mais si le Montpellier HSC est à la peine, Elye Wahi continue de briller. Avec 6 buts et 1 passe décisive déjà, il est bien parti pour battre son record personnel de la saison passée, établi à 10 buts et 2 passes décisives. Une progression linéaire pour le jeune attaquant de 19 ans qui lui vaut d'être sous le feu des projecteurs, et qui pourrait l'amener à signer dans un top club à l'issue de la saison.

Un transfert record au MHSC pour Elye Wahi

En effet, comme le dévoile Mohamed Toubache-Ter, toujours bien renseigné sur l'actualité du MHSC, le club aurait d'ores et déjà fixé le prix de vente d'Elye Wahi. Pour se séparer de leur attaquant vedette, les dirigeants du Montpellier HSC attendraient un chèque d'au moins 28 millions d'euros. Une belle somme qui ferait de l'attaquant de 19 ans la plus grosse vente de l'histoire du club.

Jusque-là, c'est Nordi Mukiele, actuel joueur du PSG qui occupe cette place grâce à son transfert vers le RB Leipzig estimé à 16 millions d'euros. Ce montant pourrait donc être largement dépassé en cas de départ d'Elye Wahi. Pour le moment, l'attaquant du Montpellier HSC reste concentré sur ses performances avec son club, et va tenter d'aider Romain Pitau, qui vient de s'asseoir sur le banc du MHSC, à relancer le club qui est parti sur de mauvaises bases cette saison.