OM : Après le RC Lens, Nuno Tavares reçoit une bonne nouvelle

Publié par Timothée Jean le 24 octobre 2022 à 16:04

Décevant lors de la défaite de l’ OM face au RC Lens (0-1), Nuno Tavares peut déjà se consoler. Le latéral gauche portugais a reçu une bonne nouvelle.

OM : Nuno Tavares est présélectionné pour le Mondial au Qatar

Personne n’est assez fou pour dire que Nuno Tavares est une mauvaise recrue de l’ OM. Recruté cet été sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal, le latéral gauche portugais a rapidement conquis le cœur du public phocéen, en enchaînant de belles performances sous le maillot de l’ OM. Buteur à trois reprises en Ligue 1, le jeune joueur impressionne par sa rapidité, sa technique, ses frappes puissantes et sa débauche d’énergie sur le côté gauche. Il était donc logiquement très attendu pour le choc face au RC Lens (0-1).

Sauf que Nuno Tavares n’a pas brillé lors de cette confrontation. Il a eu du mal à se mettre en valeur face à une solide défense lensoise. Une prestation décevante qui devient de plus en plus récurrente, au point d'inquiéter bon nombre d’observateurs de Marseille. Mais l’ancien défenseur d’Arsenal, qui semble en perte de vitesse ces dernières semaines, a déjà reçu un joli lot de consolation. Il figure en effet sur la liste des internationaux présélectionnés par le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, en vue d’une participation à la Coupe du Monde.

8 joueurs de Ligue 1 figurent sur cette liste

À quelques semaines du Mondial 2022, l’entraîneur portugais a dû fournir une pré-liste de 55 joueurs susceptibles d'être présents au Qatar avec la délégation portugaise. Selon les informations dévoilées par le Correio da Manhã, le sélectionneur du Portugal compte sur 8 joueurs de Ligue 1. Nuno Tavares de l’ OM, Anthony Lopes de l’OL, Tiago Djalo et José Fonte du LOSC figurent sur cette liste. Quatre Parisiens à savoir Danilo, Nuno Mendes, Vitinha et Renato Sanches ont également été retenus. En revanche, deux joueurs clés du LOSC manquent à l’appel. Angel Gomes et André Gomes, qui réalisent de bons débuts au sein du club lillois, n’ont pas été retenus et manqueront le voyage au Qatar.