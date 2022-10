Francfort-OM : Les confidences d’un supporter blessé avant le choc

Publié par Timothée Jean le 25 octobre 2022 à 06:06

Fervent supporter de Francfort, Michael Brehl aurait pu perdre la vie lors du déplacement à l’ OM. À 48 heures du match retour, il est revenu sur cette scène.

Francfort-OM : Michael Brehl a vécu une expérience de mort imminente

Le 13 septembre dernier, l’ OM recevait l'Eintracht Francfort dans le cadre de la deuxième journée Ligue des champions. Ce match a été classé au niveau maximal en raison des risques d'affrontements entre les supporters des deux camps. Et les premières échauffourées ne tardaient pas à éclater. D'importants incidents se sont déroulés avant et pendant la rencontre. Les premiers fumigènes avaient été lancés depuis le parcage visiteur où étaient installés plus de 3 000 supporters allemands. Les supporters de Marseille avaient alors répliqué en lançant, eux aussi, des fumigènes, des feux d'artifice et autres projectiles.

Et si les forces de sécurité sont finalement parvenues à maitriser la situation, cette scène chaotique a causé de nombreux dégâts et fait des victimes. Michael Brehl, supporter de l’Eintracht Francfort, a notamment reçu au niveau du cou une fusée de détresse qui l'a grièvement blessé. Interrogée ce lundi sur le site officiel du club, la victime a indiqué avoir vécu « une expérience de mort imminente » dans une « ambiance agressive » au stade Vélodrome. Dans son témoignage, le supporter allemand n’a pas hésité à comparer ces violents incidants à une « guerre civile ».

Son appel au calme pour le match retour

Grièvement blessé aux cervicales, Michael Brehl sera soigné pendant plus d’une demi-heure en tribune, avant d’être évacué en soins intensifs puis transféré dans une clinique spécialisée en Allemagne où il a subi plusieurs opérations. Pour autant, le supporter de Francfort n’est pas rancunier. Il assure qu’il ne ressent « aucune colère envers qui que ce soit ». Profitant de cette interview accordée, l’homme de 65 ans a appelé au calme pour le match retour, assurant que les incidents n’ont pas leur place dans l’univers du football.

« L’Eintracht Francfort a des valeurs et représente une attitude. Je veux que nous le montrions mercredi. Pas de colère, montrez notre meilleur visage », a-t-il conclu.

Dernier du groupe D, le club allemand accueillera l’ OM avec la ferme intention de s’imposer à domicile en vue de se relancer dans la course à la qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions. Une mission qui ne sera pas chose aisée, car les Marseillais arriveront à Francfort dans le but de décrocher leur qualification au plus vite. La rencontre promet d’être intense entre les deux équipes.

À noter qu’un supporter marseillais a été mis en examen pour tentative de meurtre, a récemment annoncé le Parquet de Marseille. Lors de sa garde à vue, l'homme de 26 ans a reconnu être « l’auteur du tir de projectile en direction du parcage visiteur qui a grièvement blessé » le fan allemand.