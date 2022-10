OM : Contre Francfort, le « match parfait » ou rien pour Marseille

Le milieu central de l'OM Valentin Rongier a livré son dernier ressenti avant l'Eintracht Francfort. Pour lui, il faudra faire le match parfait.

L'Olympique de Marseille entame peut-être un tournant de sa saison. Alors que le club est désormais dans une série noire de trois défaites consécutives en Ligue 1, l'occasion est belle de se racheter en Ligue des Champions. Ce mercredi, l'OM va affronter l'Eintracht Francfort en Allemagne avec un objectif : se qualifier pour les huitièmes de finale. Un stade que le club n'a plus atteint dans la compétition depuis la saison 2011/2012 et une double confrontation remportée face à l'Inter Milan.

Il faudra évidemment se méfier de cette équipe de l'Eintracht Francfort, sortie vainqueure du match aller face aux protégés d'Igor Tudor. Les Allemands étaient venus s'imposer au Vélodrome lors de la deuxième journée de Ligue des Champions sur la plus petite des marges (1-0). Valentin Rongier, qui a récemment clamé son amour pour Marseille, se souvient :

« Du match aller, on a retenu que c'était une bonne équipe, dangereuse sur les contres et qui allait très vite vers l'avant. Mais on a travaillé ça. Ils tournent bien en ce moment, pas nous. À l'aller c'était le contraire et pourtant ils ont gagné » a-t-il déclaré en conférence de presse mardi.