Mercato OM : Un cadre de Marseille tranche pour son avenir

Très épanoui à l’ OM depuis le début de la saison, un milieu de terrain d’Igor Tudor espère prolonger le plaisir jusqu'à la fin de sa carrière.

Arrivé l' OM en septembre 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier (27 ans) incarne aujourd’hui les valeurs du projet de l'Olympique de Marseille par sa détermination, son sérieux et son travail sans relâche. Alors que la direction marseillaise ne comptait pas forcément sur lui, il y a encore un an, le milieu de terrain tricolore est parvenu à renverser la tendance grâce à ses prestations convaincantes. Il a d’ailleurs récemment prolongé son bail avec le club phocéen.

Désormais lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026, Valentin Rongier a juré fidélité au club marseillais, laissant entendre qu’il pourrait conclure sa carrière chez les pensionnaires du Vélodrome.

« La ferveur autour de l' OM est une sensation indescriptible pour un joueur. J'ai du mal à décrire cela. On vient à l'OM pour se mettre en difficulté pour répondre présent (..) Je ne me vois pas partir de Marseille, ça c'est certain », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Europe 1.