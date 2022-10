Stade Rennais Mercato : Une recrue clame son amour au SRFC !

Publié par Thomas le 26 octobre 2022 à 18:22

Dans un entretien consacré à la Ligue 1, une recrue du Stade Rennais s'est livrée sur son début de saison sous ses nouvelles couleurs.

Stade Rennais : Joe Rodon raconte ses débuts au SRFC

Troisième recrue de l’été après Steve Mandanda et son compère de la défense, Arthur Theate, Joe Rodon semble progressivement s’être intégré dans l’effectif rajeuni du SRFC. Après des premières semaines difficiles où le Gallois peinait à afficher une sérénité totale en charnière centrale, ce dernier s’est finalement parfaitement adapté au système de Bruno Genesio, montant en régime match après match. Titulaire indiscutable en attendant le retour de Warmed Omari, Rodon fait figure d’exotisme dans un effectif à majorité francophone. Une barrière de la langue que le défenseur de 25 ans a rapidement dépassé, bien aidé par un public et une culture bretonne pas si éloignée de son pays natal.

« Le stade est plus grand, l'ambiance est dingue, les supporters sont incroyables. J'ai un peu l'impression d'être à la maison », a confié le joueur au site de la Ligue 1 ce mercredi. Avec son « Bro gozh ma zadou », l'hymne breton qui empreinte des sonorités de l’hymne gallois, le Stade Rennais fait figure de terre d’accueil pour Joe Rodon, qui ne cache pas ses ambitions avec le club Rouge et Noir. « Je sens vraiment que quelque chose est en train de se construire ici », indique le défenseur central. « Au fil des semaines, l'équipe s'améliore. C'est important de continuer à pousser, de ne pas baisser le niveau. À l'entraînement, ça bosse vraiment dur. Il y a un processus en cours et il faut avoir confiance. Nous jouons un super football. Il ne s'agit pas seulement de gagner mais de gagner de la bonne manière ».

Stade Rennais : Joe Rodon impressionné par la jeunesse dorée du SRFC

À " seulement " 25 ans, Joe Rodon fait déjà office de joueur expérimenté dans une équipe rennaise incarnée par de très jeunes talents. A l’image du mercato entrepris cet été par Florian Maurice (Kalimuendo, Gouiri, Wooh, Theate), le Stade Rennais se rajeunit année après année et semble avoir trouvé le bon équilibre générationnel en son sein. Si 21 printemps séparent l’expérimenté Steve Mandanda de la révélation Désiré Doué, cet écart de génération ne semble pas perturber la progression du SRFC.

« il y a des super jeunes joueurs qui arrivent. Ces fondations sont importantes (...) Il y a des talents incroyables ici. Je n'en croyais pas mes oreilles quand ils m'ont dit leur âge ! », déclare Joe Rodon au sujet des jeunes de l’effectif. Absent lors des deux dernières rencontres des Rouge et Noir pour suspension, le coéquipier de Gareth Bale en sélection devrait retrouver son rang en charnière centrale demain soir contre le Fenerbahçe en Ligue Europa.