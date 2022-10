Stade de Reims : Balogun va prendre une décision pour son avenir

Publié par Jules le 26 octobre 2022 à 14:58

Folarin Balogun réalise un excellent début de saison avec le Stade de Reims et devrait être confronté à une grande décision très prochainement.

Stade de Reims : Balogun pourrait choisir le Nigéria

Prêté par Arsenal au Stade de Reims, Folarin Balogun est l'auteur d'un début de saison canon, récompensé par 7 buts en 12 matchs. Des performances qui attirent l'oeil, et notamment celui du sélectionneur nigérian. En effet, le joueur né à New York à trois nationalités : Anglais, États-unien et donc Nigérian. Récemment, il a confié au micro de la BBC qu'il n'était pas opposé à l'idée de rejoindre les Super Eagles.

"Je n’ai rien pas été solicité par le Nigeria, mais je suis ouvert à tout car le Nigeria a une place à part dans mon coeur. Ma famille est originaire de là-bas. J’ai toujours de l’amour pour le Nigeria. C’est une conversation que je dois avoir avec les gens qui m’entourent, mon agent et évidemment ma famille."

Le très prolifique attaquant du Stade de Reims aura tout le temps de décider s'il souhaite rejoindre le Nigeria. En effet, les coéquipiers de Victor Osimhen ne sont pas qualifiés pour la prochaine coupe du monde qui aura lieu dans quelques semaines au Qatar.

Folarin Balogun impressionne avec le SDR

Avec 7 buts en 12 rencontres de Ligue 1, Folarin Balogun est l'un des attaquants les plus prolifiques du championnat. Tandis que le Stade de Reims voudrait conserver le joueur de 21 ans, il est peu probable que le SDR en ait les moyens. En effet, Arsenal pourrait demander une grosse somme d'argent pour accepter de laisser partir son jeune attaquant.

Cette saison, Folarin Balogun est réellement l'un des hommes forts du Stade de Reims. Et pour cause, auteur de 7 buts et 2 passes décisives, il est impliqué sur 9 des 14 buts inscrits par le SDR cette saison. En attendant de prendre une décision sur son avenir, que ce soit en club ou en sélection, l'attaquant de 21 ans doit s'impatienter de savoir qui sera son nouveau coach, tandis que le club ne laisse filtrer que peu d'indices sur le remplaçant d'Oscar Garcia.