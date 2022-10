FC Nantes : Ligue Europa, Kombouaré révèle un gros souci du FCN

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2022 à 02:32

Alors que le FC Nantes joue sa survie en Ligue Europa, jeudi, Kombouaré souligne l’un des soucis de son équipe, qui joue sur deux tableaux cette saison.

Le FC Nantes joue à quitte ou double contre Karabagh

Privé de Charles Traoré (blessé) et Fabien Centonze (non qualifié), le FC Nantes va tenter de se remettre en selle en Ligue Europa, face Karabagh, jeudi (21h). L’équipe d’Antoine Kombouaré joue un match à quitte ou double, lors de la 5e journée de la phase de poule, contre un adversaire, qui lui a infligé une lourde défaite (3-0) à l’aller à Bakou (Azerbaïdjan. Troisième du groupe G avec seulement 3 points, le FCN serait directement éliminé de la compétition, avant même son dernier match dans le groupe G, en cas de défaite à la Beaujoire, jeudi soir. En revanche, une victoire permettrait aux Canaris d’entretenir l’espoir d’une qualification lors de la dernière journée, face à l’Olympiakos, en Grèce.

Le FC Nantes a gagné seulement un match (le premier) en Coupe d’Europe cette saison et a perdu les trois suivants, soit une double défaite contre le SC Fribourg (2-0, puis 0-4) en plus de celle de Karabagh. Ce match retour contre le club azerbaïdjanais est donc celui de l’honneur. « À Karabagh, on a perdu pied. Ça peut arriver une fois, mais on a de la fierté, on doit les bousculer », a recommandé Antoine Kombouaré, en conférence de presse d’avant-match.

Les jeunes du FCN ne sont pas assez costauds pour intégrer la rotation !

Mais le technicien kanak a-t-il un groupe capable de jouer sur deux tableaux Ligue 1- Ligue Europa ?

« J’essaie toujours d'aligner la meilleure équipe, et nous sommes partis dans l'esprit de jouer avec peu de changements, même si À Karabagh, j'ai bien fait tourner l'équipe […]. Vouloir jouer sur les deux tableaux m'incite à maintenir une ossature. Ça tourne sur trois, quatre postes », a-t-il répondu.

Antoine Kombouaré songe certes à intégrer de jeunes joueurs dans la rotation, pour permettre aux cadres de se reposer, mais il estime qu’ils ne sont pas assez costauds pour l'instant. « Si les jeunes étaient très bons, ils joueraient beaucoup plus. Mais des Quentin Merlin (piston gauche de 20 ans formé au FC Nantes), il n'y en a pas beaucoup. Si le classement était meilleur, certainement que je les ferais jouer un peu plus ».