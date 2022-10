Stade de Reims : Will Still envoie un message fort sur son avenir

Publié par Enzo Vidy le 27 octobre 2022 à 17:54

Entraîneur par intérim au Stade de Reims depuis le départ d'Oscar Garcia, Will Still a récemment accordé une interview où il parle de son avenir.

Stade de Reims : Will Still se sent bien à Reims

Le Stade de Reims commence à relever la tête en championnat, et Will Still y est grandement pour quelque chose. Depuis qu'il dirige l'équipe rémoise depuis le bord du terrain, le Stade de Reims est invaincu, et a réussi à tenir en échec successivement le PSG et le FC Lorient, avant de renouer avec la victoire le week-end dernier face à l'AJA. Dans un entretien accordé à un média belge, connu sous le nom de Gazet van Antwerpen, le successeur par intérim d'Oscar Garcia a évoqué son ressenti et ses envies pour la suite des évènements.

"La Belgique ne me manque donc pas. Et je ne vais pas quitter Reims pour une équipe qui lutte en première division belge. Je suis à l'aise ici et j'apprends beaucoup."

Il y a quelques jours, le président rémois, Jean-Pierre Caillot, s'est prononcé sur le futur coach rémois dans un entretien accordé à L'Union, et malgré le fait que Will Still ne possède pas les diplômes nécessaires pour entraîner l'équipe jusqu'à la fin de la saison, il n'a pas exclu la possibilité de payer une amende pour lui permettre de rester sur le banc rémois.

Stade de Reims : Les trois derniers matchs seront déterminants

Actuellement 14e de Ligue 1, les Rémois vont mieux et progressent dans le jeu. Avec trois points d'avance sur le premier relégable, les joueurs de Will Still se sont donnés un peu d'air au classement. Cependant, les trois matchs à venir s'annoncent déjà capital pour le Stade de Reims, avec notamment le match de la peur face au Stade Brestois ce dimanche.

Il faudra ensuite se déplacer à la Beaujoire avant de finir par la réception du MHSC avant la trêve. Si les résultats de ces trois matchs s'avèrent positifs pour les Rémois, un départ de Will Still deviendrait de plus en plus improbable.