Ferencvaros-Monaco : Une défense renforcée, la compo de l'ASM !

Publié par Dylan le 27 octobre 2022 à 15:35

Face à Ferencvaros, l'AS Monaco a l'occasion d'avoir les cartes en main pour une qualification en phase finale de Ligue Europa. Voici la compo de l'ASM.

Ferencvaros-Monaco : Philippe Clement se méfie du club hongrois

Récemment battu par le LOSC en Ligue 1 dans un match fou (4-3), l'AS Monaco veut rebondir. Le club de la Principauté reste d'autant plus sur une série inquiétante de trois matchs sans victoires, dont une lourde défaite à Trabzonspor en Ligue Europa. Justement, c'est cette compétition que va retrouver l'ASM ce jeudi, lors d'un match contre Ferencvaros.

Défait sur ses terres lors du match aller contre le champion de Hongrie, le club dirigé par Philippe Clement espère cette fois l'emporter pour ne pas ruiner ses chances de qualification. Pour rappel, Monaco est actuellement 3e de son groupe en Ligue Europa avec 6 points, soit le même total que le 2e, Trabzonspor. De son côté, Ferencvaros est leader avec 9 unités au compteur et une seule défaite contre l'Etoile Rouge de Belgrade, dernière du groupe avec 3 points. Philippe Clement se méfie donc de son prochain adversaire.

Philippe Clement : « Une équipe très solidaire »

Conscient de l'enjeu avant cette 5e journée de Ligue Europa, le technicien de l'ASM a analysé l'équipe hongroise.

« Il faudra certainement être beaucoup plus efficace. Nous avons eu les occasions pour marquer et nous ne l'avons pas fait (au match aller), on ne peut pas gagner des matches comme ça. Nous savions que c'est une équipe très solidaire, avec une grande qualité dans les transitions, et beaucoup de vitesse », a déclaré Philippe Clement en conférence de presse.

Alors que l'AS Monaco vient d'encaisser un gros coup dur avec le départ de Laurence Stewart, son directeur technique, il sera donc important de gagner pour apaiser les tensions. Pour rappel, les joueurs du Rocher n'ont plus connu la victoire en Ligue Europa depuis le 6 octobre et un succès à domicile contre Trabzonspor (3-1). Philippe Clement ne devrait pas prendre de risque contre Ferencvaros avec le choix d'une défense à cinq selon L'Équipe. L'entraîneur de l'ASM dispose d'un groupe quasiment au complet et pourra compter sur ses hommes forts comme Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana ou encore Benoît Badiashile.

La compo probable de l'AS Monaco face à Ferencvaros :

Gardien : A. Nübel

Défenseurs : A. Disasi, Caio Henrique, G. Maripan, B. Badiashile, Vanderson

Milieux de terrain : Y. Fofana, M. Camara

Attaquants : W. Ben Yedder, K. Volland, B. Embolo