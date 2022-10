PSG Mercato : La venue d'un grand défenseur au Paris SG se complique

Publié par Thomas G. le 27 octobre 2022 à 15:48

Priorité du PSG depuis la nomination de Luis Campos, l'arrivée d'un défenseur central pourrait de nouveau être un casse-tête pour le club de la capitale.

PSG Mercato : Milan Skriniar s’éloigne du Paris SG

Milan Skriniar était la priorité de Luis Campos pour renforcer la ligne défensive du PSG et le transfert était proche de se conclure début juillet, mais les exigences de l’Inter Milan ont fait capoter la transaction. Les négociations pour l'arrivée du défenseur slovaque ont tenu en haleine le club de la capitale durant le mercato estival. Le Paris Saint-Germain était disposé à investir 60 millions d’euros tandis que les Nerazzurri réclamaient 70 millions d’euros.

Six mois plus tard, le PSG devrait revenir à la charge avec une offre avoisinant les 20 millions d’euros pour convaincre l’Inter Milan. Le dossier Milan Skriniar a connu un nouveau rebondissement cette semaine, le directeur général de l’Inter Milan s’est exprimé sur l’avenir du roc défensif de 27 ans au micro de Sky Sports. Giuseppe Marotta a déclaré :

« Milan Skriniar mérite un nouveau contrat. Nous espérons parvenir à un accord complet sur un nouvel accord dès que possible, je suis optimiste. »

Les Intéristes ne souhaitent plus vendre Milan Skriniar, l’objectif est de prolonger l’international slovaque. Le Paris SG aura également la possibilité de négocier en janvier avec Milan Skriniar et de parvenir à un accord. L’international slovaque devrait donc avoir un choix crucial à faire pour la suite de sa carrière : signer au PSG ou prolonger son contrat avec l’Inter.

PSG Mercato : Luis Campos veut absolument recruter un défenseur

Le Paris Saint-Germain a deux grands objectifs pour le mercato hivernal : recruter un défenseur central et un attaquant. Dans cette optique, le PSG n’hésitera pas à mettre la main à la poche pour se renforcer. Si l’opération Milan Skriniar s’avère impossible à réaliser, le club de la capitale pourrait se tourner vers des solutions alternatives.

Luis Campos apprécie le profil de trois jeunes défenseurs prometteurs : Mohamed Simakan, William Saliba et Antonio Silva. Le PSG pourrait ainsi passer à l’action pour l’une de ses pépites et enfin recruter le défenseur central tant attendu par Luis Campos et Christophe Galtier.