Stade de Reims : Un nouvel absent en défense face au FC Nantes

Publié par Jules le 27 octobre 2022 à 16:47

Le Stade de Reims, actuel 14e de Ligue 1, connaît un début de saison marqué par des absences, tandis qu'un nouveau joueur vient d'être suspendu.

Stade de Reims : Bradley Locko manquera le match contre le FC Nantes

Le Stade de Reims a réussi à s'imposer à la toute fin de rencontre face à l'AJ Auxerre ce week-end. Une victoire importante pour les Rémois dans un match engagé durant lequel Bradley Locko a reçu un carton jaune, celui de trop. En effet, le joueur de 20 ans n'occupera pas le couloir gauche du SDR lors du match face au FC Nantes, dans un peu plus d'une semaine puisqu'il a écopé d'une suspension à cause d'une accumulation de cartons jaunes.

Il s'agit d'ores et déjà du 33e carton jaune reçu par un joueur du Stade de Reims, le plus haut total au bout de 12 journées, à égalité avec l'AC Ajaccio. Cependant, les Rémois ont également reçu 8 cartons rouges, ce qui fait du club champenois la lanterne rouge du classement fair-play établi par la LFP et qui peut s'avérer essentiel en cas d'égalité entre deux équipes en fin de saison.

Reims revient bien avec Will Still

Will Still, qui a repris les rênes du Stade de Reims depuis le départ d'Oscar Garcia, performe assez bien avec Reims. Avec un match nul et une victoire en deux matchs, le Belge a réussi à faire remonter le club champenois à la 14e place de Ligue 1. Le coach par intérim a pris un peu de distance avec la zone rouge et devra enchaîner face à Brest, Nantes et Montpellier pour passer une trêve internationale plus tranquille.

Les dirigeants du Stade de Reims, qui ont annoncé ne pas rechercher d'entraîneur principal avant la Coupe du Monde, semblent satisfait du travail effectué par Will Still depuis quelques semaines. Le président du club, Jean-Pierre Caillot, a même expliqué qu'il n'était pas contre l'idée de conserver l'ancien adjoint d'Oscar Garcia en tant qu'entraîneur principal.