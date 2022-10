OM Mercato : Énorme retournement de situation pour Gerson

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2022 à 18:18

Au cœur d'une énorme polémique après avoir critiqué la situation de son fils à l’ OM, le père de Gerson est une nouvelle fois sorti du silence.

OM Mercato : Le rétropédalage du clan Gerson

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire Gerson. Dans une récente interview accordée à L’Équipe, le père et agent du joueur, Marcao, affichait ouvertement son mécontentement concernant la situation de son fils à l’ OM. Titulaire indiscutable sous l’ère Sampaoli la saison dernière, le milieu offensif doit dorénavant se contenter d’un statut de remplaçant à Marseille. Il a vu son temps de jeu chuter de façon considérable depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche marseillais.

Pire, Gerson n’a pas disputé la moindre minute de jeu lors des quatre dernières rencontres de l’Olympique de Marseille. Un traitement devenu insupportable pour son père. Ce dernier a même avoué que le départ de son fils était « inévitable ». D’autant plus qu’il travaillait déjà en coulisse pour lui trouver un nouveau point de chute dès l’ouverture du mercato hivernal. Toutefois, Marcao semble avoir effectué un changement de position impressionnant.

L’entretien n’aurait pas dû sortir

Interrogé sur le plateau de SportMed TV, le père de Gerson est revenu sur cette polémique née de sa récente sortie médiatique, tout en assurant que cet entretien n’aurait jamais dû sortir dans la presse. Le Brésilien se sent trahi et explique qu’il s’agissait en réalité d’une « discussion informelle ». Terminé les velléités de départ de l’ OM, place désormais à la réconciliation ? C'est en tout cas la teneur du discours exprimé par Marcao, qui tente d’arrondir les angles. D’autant plus que les relations entre son fils et l’entraîneur marseillais Igor Tudor ne sont pas au beau fixe.

Laissé sur le banc de touche lors de la défaite à Francfort (2-1), l’international brésilien aurait refusé de s’échauffer en constatant que son entraîneur ne le ferait pas entré en jeu. La tension semble montée d’un cran entre le joueur et le technicien marseillais. Si cette situation ne s’améliore pas, il y a de fortes chances de voir Gerson s’en aller d’ici la fin de l’exercice en cours. La direction de l' OM ne semble pas fermée la porte à son départ.