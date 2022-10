OM : Tension à Marseille, la méthode Igor Tudor fait débat !

L’ OM s’apprête à affronter le RC Strasbourg sur fond de tension. Les choix tactiques d’Igor Tudor passent difficilement dans le vestiaire.

Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, l' OM a une nouvelle fois déçu mercredi soir en Ligue des Champions. L’Olympique de Marseille s’est incliné (2-1) à Francfort et voit ses chances de qualification pour les 8es de finale sérieusement compromises. Les Marseillais devront réaliser un exploit face à Tottenham, mardi prochain, en vue de se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Tout autre résultat serait fatal à l’ OM et placerait Igor Tudor dans une situation inconfortable.

Depuis la défaite à Francfort, l’entraîneur marseillais est sous le feu des critiques. Ses choix tactiques sont contestés. D’ailleurs, certains membres du vestiaire n’apprécieraient pas vraiment ses méthodes. C’est notamment le cas de Gerson qui aurait refusé de s’échauffer lors du déplacement en Allemagne. Le milieu de terrain brésilien traverse une situation délicate sous les ordres d'Igor Tudor, où il doit dorénavant se contenter que des miettes. Idem pour Dimitri Payet ou encore Bamba Dieng. Ces grands de la qualification en Ligue des Champions l’année dernière sont relégués sur le banc de touche cette saison. Des choix forts pointés du doigt à Marseille.

Face à ces dernières secousses, l’entraîneur de l’ OM devrait donc faire attention à ne pas perdre ses joueurs. Sauf que selon les informations de La Provence, Igor Tudor n’a pas l’intention de changer sa méthode. Même s’il a prévu d’effectuer quelques réaménagements dans son onze de départ pour le match contre Francfort, le Croate n’est pas du genre à se laisser influencer par les critiques. Cela ne devrait pas l’empêcher de maintenir ses décisions initiales.

« Partout où il est passé, le Dalmate a laissé la trace d’un technicien moderne, compétent, doté d’un caractère bien trempé, ce qui peut causer des étincelles (et en a causé), et qui hait la défaite. Mais qui a parfois du mal à entendre les critiques, quand bien même sont-elles fondées, et s’enferme dans une tour d’ivoire », souligne le quotidien local.