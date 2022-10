OM Mercato : Retour imminent d'un grand attaquant à Marseille

Publié par Ange A. le 29 octobre 2022 à 05:36

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le retour de Jean-Pierre Papin à l’ OM se précise. Une première officialisation est tombée.

OM Mercato : Une première décision tombe avant le retour de Papin

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin s’apprête à signer son retour au club phocéen. Son retour à Marseille se profile d’autant plus que l’ancien buteur tricolore (54 apparitions/30 buts) est désormais libre de tout contrat. Vendredi, Chartres a annoncé le départ de son entraîneur dans un communiqué. L’ancien avant-centre de l’ OM était sur le banc du pensionnaire de National 2 depuis l’été 2020.

« En accord avec la direction du club, Jean-Pierre Papin, arrivé lors de l’intersaison en 2020, a décidé de mettre un terme à son aventure chartraine pour des raisons professionnelles. Nous remercions Jean-Pierre Papin pour son investissement tout au long de ces deux saisons et son engagement total au service de sa mission. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de réussite dans son nouveau challenge ».

Jean-Pierre Papin attendu à Marseille

Libéré de son contrat par Chartres, Jean-Pierre Papin devrait donc rejoindre l’Olympique de Marseille. Contacté par Pablo Longoria, l’ancien goléador marseillais devrait prendre place au sein du staff du président marseillais. À l’image de Basile Boli, une autre légende du club, il devrait occuper les fonctions d’ambassadeur de l’ OM. Le journal régional La Provence croit savoir qu’un rôle auprès des instances, en occurrence la Ligue de football professionnel, l’attendrait. Reste maintenant une officialisation pour confirmer ce retour de Papin à Marseille.

En tant que joueur, il a défendu les couleurs du club phocéen durant six ans, de 1986 à 1992. Le Ballon d’Or 1991 a notamment marqué l’histoire du club avec ses 182 buts inscrits en 273 apparitions. L’ancien attaquant est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club phocéen derrière Gunnar Andersson et ses 194 pions. Retraité depuis 2004, Jean-Pierre Papin s’est reconverti comme entraîneur. L’ancien buteur olympien a notamment coaché le RC Strasbourg (2006-2007) et le RC Lens (2007-2008).