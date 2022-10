RC Lens : La résurrection d'un milieu se confirme au RCL

Publié par Enzo Vidy le 29 octobre 2022 à 20:17

Encore auteur d'une solide prestation lors de la victoire face à Toulouse hier soir, un milieu du RC Lens a retrouvé son niveau de la saison dernière.

RC Lens : Le Seko Fofana de l'an dernier est de retour

Après un début de saison légèrement compliqué, le capitaine Sang et Or semble renaître de ses cendres depuis quelques semaines. La semaine dernière au Vélodrome, il a livré une prestation XXL dans le milieu de terrain du RC Lens. Omniprésent dans les duels et à la récupération, il a éteint le milieu de terrain marseillais. Hier soir face au Téfécé, il a livré une performance quasiment identique à celle du week-end dernier, et a même failli retrouver le chemin des filets en première période après avoir coupé un centre qui a vu le ballon passé au ras du poteau des cages toulousaines.

Le 31 août dernier à l'occasion du succès 5-2 des Sang et Or face à Lorient, la prolongation de Seko Fofana a été officialisée sur la pelouse de Bollaert avec le public lensois. Un moment inoubliable pour le capitaine du RCL, qui est lié jusqu'en 2025 avec le RC Lens.

RC Lens : Un dauphin plus que solide

La victoire hier soir 3-0 face au Toulouse a confirmer que le RC Lens allait être un concurrent sérieux à l'Europe cette saison. Grâce a un triplé de Lois Openda, les lensois ont écrasé les joueurs de Philippe Montanier et reviennent provisoirement à deux points du leader parisien, en attendant le match du PSG face à l'ESTAC cette après-midi au Parc des Princes.

Grâce a cette nouvelle victoire, le RCL reste sur une série de trois victoires consécutives et est d'ores et déjà assuré de rester deuxième à l'issue de cette 13e journée de Ligue 1. Les deux derniers matchs des Sang et Or avant la trêve ne seront pas les plus difficiles. Les hommes de Franck Haise iront à Angers le week-end prochain, avant de recevoir Clermont le 12 novembre prochain à Bollaert.