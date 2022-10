OM Mercato : Inquiétude sur l'avenir de Tudor avant Tottenham

Avec la mauvaise passe de l’ OM, Igor Tudor pourrait voir son avenir menacé. Un faux pas contre Tottenham fragiliserait sa position.

L’Olympique de Marseille est à l’arrêt. Samedi, l’ OM a aligné une nouvelle contreperformance. En déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, le club phocéen a concédé le match nul (2-2). Les Olympiens pensaient pourtant avoir fait le plus dur en menant deux buts à zéro à la mi-temps. Titularisé par Igor Tudor, Bamba Dieng a ouvert le score pour les visiteurs. Issa Kaboré a doublé la mise avant le retour aux vestiaires. Lebo Mothiba et Kevin Gameiro a permis aux locaux de revenir au score. Cette contreperformance n’est pas de nature à rassurer Marseille avant son choc contre Tottenham. Le club provençal joue son avenir européen mardi lors de la réception de Tottenham mardi au Vélodrome. Une rencontre qui pourrait également s’avérer déterminante pour le futur de l’entraîneur marseillais.

L’Olympique de Marseille traverse une mauvais passe. Avant son nul contre Strasbourg, l’ OM restait sur trois défaites de rang toutes compétitions confondues. Tout autre résultat qu’une victoire éliminerait les Olympiens de la Ligue des champions. Pour Dave Appadoo, Igor Tudor pourrait payer cher une élimination précoce en C1. Surtout que le technicien croate ne fait pas que des heureux depuis son arrivée en Provence.

« L’objectif, ce n’était pas les huitièmes. A la base, quand Marseille est en Ligue des champions, on ne s’est pas dit que de fait, ils devaient absolument aller en huitièmes de finale. Il se trouve qu’en ce moment, Tudor, avec ses ses choix, sa gestion et son management, est en train de perdre une partie de son vestiaire. Tant que les exclus voyaient leur équipe gagner, ils ne pouvaient pas trop la ramener. Mais en ce moment, ça échoue et ça risque d’être éliminé de la Ligue des champions. Il pourrait y avoir des voix discordantes et le faire sauter ».