OM : Guendouzi envoie un message fort à Tudor

Publié par Jules le 30 octobre 2022 à 18:25

Mattéo Guendouzi, véritable cadre de l' OM cette saison, est revenu sur son changement de rôle sur le terrain depuis l'arrivée d'Igor Tudor cet été.

OM : Un rôle plus offensif qui convient à Mattéo Guendouzi

Cette saison, Mattéo Guendouzi affiche une belle forme avec l' OM. Malgré la période compliquée que traverse l'Olympique de Marseille, il reste un joueur sur qui Igor Tudor compte beaucoup. Cette saison, l'ancien joueur d'Arsenal est aligné un cran plus haut par le technicien croate, ce qui ne dérange pas du tout le milieu de terrain polyvalent, comme il l'a avoué pour Téléfoot.

"Être un peu plus efficace, c'est quelque chose que je suis en train de travailler depuis de nombreuses années. J'espère maintenant marquer encore plus et faire encore plus de passes décisives. Je trouve que c'est important pour un milieu de terrain d'être encore plus complet par rapport à ça."

Pour preuve, Mattéo Guendouzi a été le seul buteur face à Francfort cette semaine lors de la défaite de l' OM en terre allemande, son troisième but de la saison toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille.

Guendouzi veut aider l'équipe, peu importe son poste

Ce qui plaît à beaucoup d'observateurs chez Mattéo Guendouzi, c'est son côté hargneux, combatif, prêt à aider le collectif. Cette face de son caractère, on le ressent également dans ses déclarations. En effet, l'ancien milieu de terrain du FC Lorient veut aider l' OM a gagné, peu importe quel poste il doit occuper pour cela.

"Le coach, il sait qu'il peut me faire jouer à de nombreuses positions, je serai toujours là pour aider l'équipe. Je serai toujours là pour répondre à ses attentes. Je pense que je lui rends bien sur le terrain en enchaînant les bonnes performances."

Une preuve de la loyauté de Mattéo Guendouzi qui devrait plaire au coach de l' OM. D'autant plus qu'avec les mauvais résultats qui s'enchainent, Igor Tudor a plus que jamais besoin du soutien de ses joueurs, alors que sa place pourrait être remise en cause sur le banc de l'Olympique de Marseille. Encore plus en cas d'échec face à Tottenham cette semaine.