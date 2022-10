AC Ajaccio : Un absent dans les rangs corses avant Strasbourg

Publié par Jules le 31 octobre 2022 à 12:20

Tandis que l' AC Ajaccio pointe à la 19e place après sa défaite contre l'AJ Auxerre, un cadre de l'effectif sera absent face au RC Strasbourg ce week-end.

AC Ajaccio : Une absence en défense contre le RCSA

L' AC Ajaccio jouait un match important contre un concurrent direct hier après-midi. Une rencontre finalement perdue par l'ACA au profit de l'AJ Auxerre. Pourtant, les Corses montraient un meilleur visage ces dernières semaines, notamment Bevic Moussiti-Oko qui retrouvait son niveau en attaque. Les hommes d'Olivier Pantaloni n'ont pas réussi à trouver la faille contre l'AJA et ont été beaucoup trop timides pour espérer tromper Benoît Costil.

En plus de la défaite, ce match va laisser des traces puisque Cédric Avinel a été exclu lors de ce match, tout comme Mbaye Niang du côté de l'AJ Auxerre. Une perte qui pourrait faire mal à l' AC Ajaccio puisque le défenseur central de 36 ans est devenu un cadre de l'effectif corse. Reste à connaître la décision de la commission de discipline concernant le défenseur guadeloupéen qui s'est rendu coupable d'une vilaine faute à la 62e minute.

Un match à sens unique à l'Abbé Deschamps

Hier après-midi, l' AC Ajaccio n'était pas dans une grande forme, loin de là. Le score de la rencontre contre l'AJA (1-0) peut même paraître assez flatteur pour les Corses qui sont passés totalement à côté de leur rencontre dans l'Yonne. Trop timide sur le plan défensif et avec trop de lacunes défensives, le score aurait pu être bien plus lourd en faveur de l'AJ Auxerre qui a maitrisé son sujet tranquillement.

Classé 19e, l' AC Ajaccio est désormais à égalité de point avec la lanterne rouge, l'Angers SCO, et affiche un retard de 3 points au classement sur le premier non relégable. Une situation compliquée dans une saison qui s'annonce disputée pour l'ACA. À deux journées de la trêve internationale, les Ajacciens devront tenter d'inverser la tendance contre le RC Strasbourg et le FC Nantes pour tenter d'entamer la trêve l'esprit tranquille.