Juve-PSG : La compo de Galtier tombe, un choix surprenant en défense

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2022 à 12:44

Le PSG sera sur la pelouse de la Juve mercredi pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Découvrez la compo probable de Christophe Galtier.

PSG : Galtier a tranché pour le remplacement de Neymar face à la Juve

Averti contre le Maccabi Haïfa mardi dernier au Parc des Princes, Neymar sera le grand absent au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain pour affronter la Juventus Turin sur ses installations ce mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée des phases de poules de la Ligue des Champions. Déjà éliminée, la Vieille Dame aura à coeur de terminer en beauté devant ses supporters. C’est donc un match difficile qui attend Christophe Galtier et ses hommes à la Juventus Stadium mercredi à 21 heures.

Privé de Neymar pour ce choc, l’entraîneur parisien avait le choix entre Carlos Soler, Hugo Ekitike et Pablo Sarabia pour compléter sa ligne offensive. Ce lundi, L’Équipe assure que l’ancien capitaine de Valence qui a été choisi par Galtier pour accompagner Lionel Messi et Kylian Mbappé aux avant-postes contre la Juve. En défense, entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, le coach des Rouge et Bleu aurait également opté pour l’international français de 27 ans pour composer sa charnière centrale à deux têtes avec Marquinhos.

Un choix surprenant puisque Kimpembe revient de plusieurs semaines de blessures et qu’il n’a pas encore retrouvé ses automatismes dans le jeu. Cela s’est ressenti ce weekend contre l’ES Troyes AC. Par contre, Galtier pourrait compter sur le retour important de Danilo Pereira. Pour le reste, le Paris SG devrait présenter une grande équipe contre les Bianconeri pour espérer terminer premier du groupe H devant le Benfica Lisbonne, avec notamment le trio Verratti-Vitinha-Ruiz dans l’animation de l’entrejeu.

Du côté de Turin, Massimiliano Allegri compte plusieurs blessés dans son groupe. En effet, le technicien italien devra composer sans Bremer et Mattia De Sciglio en défense, Paul Pogba et Leandro Paredes au milieu, Angel Di Maria, Federico Chiesa et Dusan Vlahovic en attaque. Le jeune ailier anglais Samuel Iling-Junior (19 ans) pourrait même lui aussi manquer la réception du Champion de France en titre après le vilain coup qu’il a reçu à la cheville ce samedi soir contre Lecce.

Les compos probables de la Juve et du Paris SG

Juventus Turin : Szczesny - Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro - McKennie, Rabiot - Soulé, Miretti, Kostic - Milik.

Paris SG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Ruiz, Verratti, Vitinha - Soler - Messi, Mbappé.