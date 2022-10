FC Lorient : Les Merlus sortent du podium, Le Bris reste optimiste

Le FC Lorient s'est incliné face à l'OGC Nice hier. Une défaite qui a fait sortir les Merlus du podium qu'ils occupaient depuis cinq journées de Ligue 1.

Au terme d'un match disputé où le FC Lorient avait inscrit le premier but, c'est finalement l'OGC Nice qui s'est imposée hier au Moustoir (1-2). Une défaite qui permet au Stade Rennais de doubler les Merlus qui n'occupent plus la troisième place du podium. Une défaite qui n'alarme pourtant pas Régis le Bris qui est plutôt content du match de ses joueurs face au Gym.

"Je suis très heureux de la manière dont on a abordé ce match. On s'est créé beaucoup d'occasions et on aurait dû avoir la bonne idée d'en concrétiser plus. Ensuite, on n'a pas réussi à maintenir notre niveau offensif et à ne pas trop s'user au fur et à mesure sur le plan défensif. Donc sur la seconde période, on a senti qu'on manquait d'énergie pour soutenir le rythme qu'on avait initié. [...] Face à une équipe de très bon niveau, on a vraiment montré de très bonnes choses."