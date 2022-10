FC Lorient : FCL, les supporters hyper mobilisés contre Nice et le PSG

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2022 à 03:48

Surprenant 3e de Ligue 1, le FC Lorient mobilise plus que jamais ses supporters. Ils ont déjà fait le plein du stade du Moustoir contre Nice et le PSG.

Le FC Lorient bouscule la hiérarchie en Ligue 1

Le FC Lorient est la grande surprise de ce début de saison en Ligue 1. Les Merlus sont 3es devant de grosses pointures du championnat, tels que l’ OM (5e), le LOSC (6e), l’AS Monaco (7e) ou encore l’OL (8e). L’équipe du nouvel entraineur Régis Le Bris (46 ans) joue sans complexe et s’est déjà offert le Stade Rennais (0-1) à Roazhon Park, l’Olympique Lyonnais (3-1), le FC Nantes (3-2) et Lille (2-1) au stade du Moustoir. Une enceinte devenue une citadelle imprenable.

En effet, le FCL est invaincu sur son terrain cette saison. En 5 matchs disputés dans le Morbihan, les Merlus en ont gagné 4, pour un match nul. Parlant de match nul, le FC Lorient a été accroché lors de ses deux derniers matchs en championnat, évidemment par le Stade de Reims (0-0), puis l’ESTAC (2-2). Deuxième avant la 12e journée, le club breton a ainsi perdu une place au classement, après avoir été tenu en échec à Troyes.

FCL : Le Moustoir à guichets fermés contre l’OGC Nice et le PSG

Pour renouer avec la victoire, le FC Lorient a l’opportunité de recevoir successivement l’OGC Nice et le PSG. Deux adversaires de taille qui sont attendus de pied ferme dans le Morbihan par les supporters des Tangos. Pour preuve, ils ont déjà arraché toutes les places du stade du Moustoir. Le club du président Loïc Féry a indiqué, via son compte Twitter, que les matchs contre le Gym (30 octobre) et le Paris Saint-Germain (6 novembre) se joueront à guichets fermés. L’ensemble des 16 895 places du Moustoir sont donc déjà vendues. Ce sera la 3e fois cette saison que le FC Lorient joue à guichets fermés. C’était déjà le cas contre les Rémois, le 15 octobre, lors de la 11e journée de Ligue 2.