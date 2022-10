PSG Mercato : Messi a fait son choix, Beckham joue les trouble-fête

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2022 à 16:44

Annoncé proche d’une prolongation avec le PSG, Lionel Messi pourrait finalement prendre une décision inattendue à l’issue de la saison et la fin de son bail.

PSG Mercato : Lionel Messi Ok pour prolonger avec le Paris SG

En fin de contrat le 30 juin 2023, Lionel Messi dispose d’une année supplémentaire en option pour poursuivre avec le Paris Saint-Germain. Selon le quotidien catalan Sport, le club de la capitale ne compte pas laisser partir le septuple Ballon d’Or et serait prêt à lui proposer un nouveau bail de deux ans. En cas d’accord, la Pulga serait donc liée au Paris SG jusqu’en juin 2025 avec à la clé une revalorisation substantielle de son salaire actuel de 41 millions d’euros annuels.

L’objectif des dirigeants parisiens étant de permettre à Messi de terminer sa carrière en Ligue 1. Et ce lundi, le média espagnol assure que l’international argentin de 35 ans serait clairement enchanté à l’idée de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu aux côtés de son ami Neymar Jr. Désormais heureux et épanoui à Paris, Messi ne penserait plus à un retour au Barça. Cependant, l’écurie de David Beckham ne verrait pas les choses de la même manière dans ce dossier.

Mercato PSG : Lionel Messi finalement prêt à quitter le Paris SG ?

En effet, le tabloïd britannique The Athletic explique dans son édition du jour que l’Inter Miami serait très optimiste quant à l’arrivée de Lionel Messi dans ses rangs à la fin de l’exercice 2022-2023. La franchise de la Major League Soccer (MLS) serait même l’une des destinations privilégiées par le partenaire de Kylian Mbappé. Le journaliste David Ornstein explique notamment que :

« Les rumeurs suggèrent que le PSG fera tout son possible pour prolonger son contrat (…) et un retour à Barcelone », mais « la plus avancée de ces options serait l’Inter Miami, dans la mesure où la franchise de la Major League Soccer s’attend maintenant à ce que Messi arrive et espère qu’il signera dans les mois à venir. »

Toutefois, ce dossier ne devrait pas connaître de dénouement de si tôt puisque le meneur de jeu du Paris SG ne devrait pas prendre de décision avant la fin de la Coupe du Monde au Qatar.