Stade de Reims : La grande force de Will Still au SDR

Publié par Jules le 31 octobre 2022 à 21:44

Le Stade de Reims reste sur trois matchs sans défaite avec Will Still. L'entraineur belge semble avoir trouvé la solution aux problèmes du SDR.

Stade de Reims : Une solidité défensive retrouvée

Depuis le départ d'Oscar Garcia, le Stade de Reims se porte bien sous les ordres de Will Still. Le très jeune entraineur belge semblé avoir réussi à mobiliser son groupe, notamment sur le volet défensif. Encore une fois contre le Stade de Brest (0-0), les Champenois ont réussi un clean-sheet, le deuxième en trois matchs sous les ordres de l'entraineur intérimaire du SDR, qui s'est félicité de cette solidité en défense.

"Il faut donner beaucoup de crédit aux Brestois qui nous ont mis en difficulté, notamment physiquement, en instaurant un pressing très haut. Nous avons bien défendu collectivement, comme la semaine dernière. C'est le gros point positif de cette rencontre. Cette solidité nous aidera à l'avenir."

En trois matchs avec Will Still, le Stade de Reims n'a encaissé qu'un but. L'entraineur par intérim du SDR, reste de son côté invaincu depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe (1 victoire, 2 nuls). Un bon bilan qui permet au SDR de s'éloigner de la zone rouge et de pointer à la 13e place au classement de Ligue 1.

Un manque d'efficacité devant pour le SDR

En parallèle de cette solidité défensive, le Stade de Reims peine davantage à se montrer dangereux en attaque. En trois matchs, le SDR n'a inscrit que 2 buts. Un bilan trop faible pour espérer bien mieux que des matchs nuls qui ne seront pas suffisants pour assurer le maintien. Après le match, Will Still a reconnu que son équipe manquait d'allant offensif.

"Ce genre de match, nous l'aurions peut-être perdu il y a un mois. Il y a brin de frustration, car nous nous sommes procuré trop peu d'occasions. [...] Nous avons manqué de lucidité dans le dernier geste, en ne prenant pas toujours la bonne décision."

Alors que Will Still ne sait pas de quoi son avenir sera fait, il devrait en tout cas continuer sur le banc du Stade de Reims jusqu'à la trêve internationale. En parallèle, le SDR penserait à Felice Mazzu, ancien coach d'Anderlecht. À voir ce que les dirigeants souhaiteront faire dans ce dossier, tandis que le jeune entraineur affiche une jolie forme avec les Champenois.