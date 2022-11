OGC Nice Mercato : Une grosse concurrence pour un dossier chaud

Publié par Jules le 01 novembre 2022 à 17:43

L' OGC Nice, qui connaît un début assez compliqué, pourrait, en plus de ça, passer à côté d'un très gros coup sur le prochain marché des transferts.

OGC Nice Mercato : Le Bayern Munich veut Marcus Thuram

Actuel 10e de Ligue 1, l' OGC Nice a connu un début de saison plutôt compliqué et largement en dessous des objectifs. La faute notamment à un secteur offensif qui peine à trouver des automatismes et à se montrer efficace. En effet, après 13 journées, le Gym est la deuxième pire attaque de Ligue 1 avec seulement 13 buts inscrits, soit un petit but par match en moyenne.

Pour combler cette lacune, Lucien Favre, pense depuis plusieurs mois déjà, à l'arrivée de Marcus Thuram à l' OGC Nice. En effet, l'ancien Guingampais est en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach et pourrait partir libre à la fin de la saison. Alors que Kasper Dolberg pourrait revenir plus tôt que prévu au Gym, la piste Thuram s'éloigne, notamment en raison de l'entrée en concurrence du Bayern Munich dans ce dossier.

Pas de prolongation pour Marcus Thuram à Mönchengladbach

Comme le révèle Nicolo Schira, le Bayern Munich serait également intéressé par l'opportunité de recruter Marcus Thuram en fin de contrat en juin prochain. Le journaliste explique également que les négociations entre l'attaquant français et son club actuel concernant une prolongation n'avancent pas, et qu'un départ en fin de contrat semble l'issue la plus probable dans ce dossier qui risque d'agiter l' OGC Nice durant les prochains mois.

La concurrence du Bayern Munich dans ce dossier ne sera pas simple à négocier pour les Aiglons. En effet, vu son début de saison, l' OGC Nice n'est pas sûre d'accrocher une coupe d'Europe à la fin de l'exercice. Une possibilité qui pourrait faire capoter le transfert de Marcus Thuram. De son côté, le Bayern Munich, emputé de Lewandowski, pourrait surement lui proposer un challenge plus intéressant en Bavière, dans un championnat qu'il connaît bien.