OM-Tottenham : Harry Kane chambre Marseille après l’élimination

Publié par Timothée Jean le 02 novembre 2022 à 16:48

L’attaquant prolifique de Tottenham, Harry Kane, a chambré l’ OM après la victoire de son équipe hier soir au stade Vélodrome (1-2).

OM-Tottenham : Harry Kane se moque de Marseille

C’est une grosse déception pour l’Olympique de Marseille qui a tout perdu sur la scène européenne. Hier soir, lors de la dernière journée de phase de poule de la Ligue des Champions, l’ OM s’est incliné (1-2) face à Tottenham. Cette défaite à domicile est terrible, puisque le club phocéen est éliminé de toute compétition européenne.

Une élimination qui a rapidement déclenché plusieurs réactions sur la toile. Si les supporters de l'Olympique de Marseille sont profondément déçus de la prestation catastrophique de leur équipe, les moqueries se multiplient du côté de Paris. Les fans du PSG profitent une nouvelle fois de cette débâcle pour tancer leur rival marseillais. Mais les railleries ne viennent pas seulement des Parisiens, puisque Harry Kane n’a pas hésité à chambrer l’ OM.

Pour rappel, à la veille de la rencontre, des feux d’artifice avaient été tirés à plusieurs reprises devant l'hôtel des joueurs de Tottenham. Après la qualification de son équipe, l’avant-centre britannique a alors posté un message très évocateur sur son compte Instagram. « Feux d'artifice au coup de sifflet final », a-t-il répondu aux supporters phocéens. Un tweet qui montre bien que Harry Kane n’avait pas digéré le tumulte du public phocéen avant la rencontre et avait envie de réagir. Alors que l’ OM nourrit des regrets, l’attaquant des Spurs a ainsi décidé de souffler les braises avec ce poste.

Les regrets sont immenses pour l’Olympique de Marseille

En battant l’ OM au stade Vélodrome, Tottenham a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et termine à la première place du groupe de D. Un succès qui fait du bien aux Spurs. D’ailleurs, dans une vidéo publiée par son coéquipier Yves Bissouma sur les réseaux sociaux, Harry Kane a célébré la qualification de son équipe, en effectuant quelques pas de danse sur le titre "Last Last" de Burna Boy... comme un hommage à la dernière place de l'Olympique de Marseille ?

Les Marseillais peuvent tout simplement nourrir des regrets à l’issue de cette élimination. Car un nul face à Tottenham aurait pu permettre à l’ OM d’être reversé en Europa League. Hélas, les Phocéens ont encaissé un second but dans le temps additionnel et sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Ils devront désormais se concentrer sur le championnat.