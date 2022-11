Barça Mercato : Un grand défenseur évoque son avenir à Barcelone

Barré par de nombreuses blessures et un retard durant sa préparation, un défenseur du Barça a fait le bilan concernant son futur en Catalogne.

Le FC Barcelone a été l’un des clubs les plus actifs lors du mercato estival, les Blaugranas ont recruté en nombre pour retrouver les sommets. Deux mois après la fermeture du marché des transferts, le Barça a été éliminé en phase de poules de la Ligue des Champions. Un résultat qui a remis en cause le mercato de grande envergure entrepris par la direction catalane.

L’international espagnol, Hector Bellerin, a fait partie de ce mercato XXL cet été. L’ancien défenseur d’Arsenal est de retour après avoir été géné par des blessures. Interrogé en conférence de presse, Hector Bellerin est revenu sur son début de saison et son avenir au Barça.

« Je me sens bien. Je suis en pleine forme. J'ai raté la pré-saison et j'avais besoin d'une période d'adaptation, mais je suis très content des minutes que j'ai eues jusqu'à présent. Dans ma vie, je me suis rendu compte qu'on ne sait jamais ce qui va se passer jusqu'à la dernière minute. L'important est de s'amuser et de garder l'esprit clair. Quand le moment sera venu, nous verrons. Pour l'instant, je veux profiter de l'expérience. »