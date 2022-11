ASSE Mercato : Le départ d'un attaquant bientôt acté à Sainté

Publié par Ange A. le 03 novembre 2022 à 08:38

Charles Abi n’a pas arrangé sa situation à l’ ASSE. L’attaquant stéphanois, pas dans les plans de Laurent Batlles, a écopé d’une sanction.

Nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles ne compte pas sur Charles Abi. L’avant-centre de retour d’un prêt décevant à Guingamp (3 buts et 1 passe en 20 matchs) n’entre pas dans les plans de jeu du coach de l’ ASSE. Cette saison, il évolue d’ailleurs avec la réserve des Verts. Relégué en équipe réserve, l’attaquant âgé de 22 ans a aggravé sa situation déjà délicate auprès de ses dirigeants. Le Progrès révèle qu’un récent test d’alcoolémie effectué par le joueur lors d’une séance d’entraînement s’est révélé positif.

Victime d’un accident en se rendant à l’entraînement avec un véhicule de location, l’attaquant stéphanois a d’abord percuté un pylône électrique. Le journal croit savoir qu’il était accompagné d’une femme dans ledit véhicule. Après les résultats de ce test, la source révèle que la direction du club ligérien a prononcé une première sanction contre Charles Abi.

Abi vers la sortie à Sainté ?

Le journal régional assure que Charles Abi a reçu une lettre de mise à pied de l’AS Saint-Étienne. L’attaquant de l’ ASSE « n’a d’ailleurs plus le droit de pénétrer au sein du centre sportif Robert-Herbin à L’Étrat ». De quoi compromettre davantage son avenir déjà incertain chez les Verts. Le club ligérien espérait un départ d’Abi lors du dernier mercato estival. Mais le jeune Stéphanois est resté à quai et enchaîne les galères dans son club formateur. Encore lié au club ligérien jusqu’en 2024, le natif de Clermont-Ferrand pourrait prochainement faire ses valises. Dans ce cas, son passage ne laissera pas une marque indélébile chez les Verts. Il n’a scoré qu’à quatre reprises et délivré deux passes décisives avec l’équipe première.