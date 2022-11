PSG Mercato : 50M€, la Juve tente un coup incroyable au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2022 à 07:07

En quête de renforts pour la saison prochaine après une élimination précoce en Ligue des Champions, la Juventus Turin veut frapper un gros coup au PSG.

PSG Mercato : La Juventus Turin cherche un nouveau gardien de but

Depuis ces dernières saisons, la Juventus Turin a pardon son lustre d’antan. Cette saison, la Vieille Dame a été sortie de la Ligue des Champions dès les phases de groupes. Les dirigeants du club italiens travaillent donc déjà sur l’effectif de leur entraîneur Massimiliano Allegri pour l’exercice 2023-2024. Dans cette optique, les Bianconeri aimeraient piocher au sein du collectif de Christophe Galtier, au Paris Saint-Germain.

En effet, alors que Wojciech Szczesny ne semble plus donner satisfaction, la Juve voudrait recruter un nouveau gardien de but l’été prochain. Dans cette optique, les décideurs turinois viseraient en priorité Gianluigi Donnarumma. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le portier de 23 ans pourrait se poser des questions sur son avenir au Paris SG si Luis Campos venait à faire venir un nouveau gardien à l’issue de la saison. Et les dernières rumeurs iraient bien dans ce sens.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma prêt à retourner en Serie A ?

En effet, selon les informations divulguées ces derniers jours par Tuttosport, la Juventus Turin rêverait toujours de s’offrir les services de Gianluigi Donnarumma. Après avoir échoué de le convaincre de rejoindre le Piémont au moment de son départ gratuit de l’AC Milan durant l’été 2021, la Vieille Dame penserait encore à l’international italien pour assurer la succession de Wojciech Szczesny la saison prochaine.

Le club de Turin serait même confiant dans ce dossier puisqu’une arrivée de Jan Oblak en provenance de l’Atlético Madrid pourrait bel et bien pousser Donnarumma à réclamer un transfert lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, Rafaela Pimenta, la représentante du natif de Castellammare di Stabia, a récemment reconnu qu’un retour en Italie ne serait pas forcément à exclure pour l’ancien prodige milanais.

« est-ce qu'il reviendra en Italie ? Je sais que les choses se passent bien à Paris et qu'il s'y trouve merveilleusement bien, mais personne ne connaît l'avenir », confiait-elle. Mais déloger Gianluigi Donnarumma de Paris ne sera pas une mince affaire puisque le site spécialisé Transfermarkt évalue le compatriote de Marco Verratti à 50 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…