FC Nantes : C3, la priorité de Kombouaré après la qualification

Le FC Nantes a validé son ticket pour les barrages de la Ligue Europa. Antoine Kombouaré reste modeste après cette qualification.

Le FC Nantes a signé un exploit pour son retour en Coupe d’Europe cette saison. Le FCN est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Jeudi soir, Nantes est venu à bout de l’Olympiakos pour assurer la 2e place de son groupe (0-2). Mostafa Mohamed (79e) et Ludovic Blas (90e) ont permis aux Canaris de l’emporter sur la pelouse du club grec. Qualifié pour les barrages de la C3, le club des bords de l’Erdre jouera déjà gros à ce stade de la compétition. Il sera opposé à un adversaire ayant terminé troisième de son groupe en Ligue des champions. Nantes pourrait tomber sur un gros morceau comme le FC Barcelone, la Juventus, le FC Séville, l’Ajax ou le Sporting Lisbonne.

Coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré ne se projette pas encore sur ce rendez-vous européen. Le technicien kanak a affiché sa priorité après avoir réussi cet exploit en Coupe d’Europe. Le FCN n’étant que 15e de Ligue 1, le coach des Jaune et vert souhaite également signer des prouesses en championnat. Les Canaris se déplacent d’ailleurs sur la pelouse du Stade de Reims ce dimanche lors de la 14e journée. L’entraîneur nantais estime néanmoins qu’avec ses poulains, il va continuer à rêver concernant leur avenir en Ligue Europa.

« On est des nains, on est petits. On va continuer à découvrir et apprendre dans cette compétition. La priorité reste le championnat. On va avoir des étoiles plein les yeux. Dans le vestiaire, j’entendais les joueurs parler du Barça et de la Juve… On va continuer à rêver. Mais on voulait surtout gagner pour ne pas avoir de regrets ».