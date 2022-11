OL : Laurent Blanc acte un important renfort avant Marseille

Publié par Ange A. le 04 novembre 2022 à 10:07

Laurent Blanc pourra compter sur un roc défensif lors du prochain choc de l’ OL. Lyon se déplace à Marseille ce dimanche.

OL : Un important retour avant l’Olympico

Après deux succès de rang en championnat, l’Olympique Lyonnais version Laurent Blanc doit confirmer. Après avoir réussi son baptême de feu contre le LOSC (1-0), le nouvel entraîneur de l’ OL va vivre un nouveau choc. Le successeur de Peter Bosz devra enchaîner face à l’Olympique de Marseille dimanche prochain à l’Orange Vélodrome. Le club phocéen traverse une mauvaise passe avant cet Olympico. Tout juste éliminé de toute compétition européenne, l’OM court après une victoire en championnat depuis quatre rencontres. En marge de ce grand classique du football français, le club rhodanien a enregistré un important retour dans ses rangs. Absent à l’entraînement mercredi, Jérôme Boateng a retrouvé les Gones. Le défenseur allemand a effectué un aller-retour pour répondre à un rendez-vous judiciaire.

Jérôme Boateng jugé en Allemagne

Dans le viseur de la justice allemande, le défenseur central de 34 ans était au tribunal mercredi. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais était visé par plainte pour « coups et blessures volontaires » par son ancienne compagne et mère de ses deux enfants. Le champion du monde 2014 est fixé sur son sort. Jérôme Boateng a en effet été condamné à verser une amende de 1,2 million sans peine de prison. L’ancien défenseur bavarois avait été condamné une première fois à verser 1,8 million d’euros de dommages et intérêts et à un an et demi de prison avec sursis en septembre 2021. Une décision dont il avait fait appel. Cette fois, le tribunal de grande instance de Munich a allégé sa peine.

Ce feuilleton judiciaire terminé, Jérôme Boateng peut désormais se concentrer sur sa carrière. Surtout qu’il a été relancé par Laurent Blanc après avoir été placardisé en début de saison par Peter Bosz. Il devrait notamment retrouver sa place dans le onze contre Marseille dimanche lors de l’affiche au sommet de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats.