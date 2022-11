Mercato OM : La prochaine destination de Gerson se précise !

Publié par Timothée Jean le 04 novembre 2022 à 13:37

Frustré par son manque de temps de jeu à l’ OM, Gerson devrait aller voir ailleurs dès cet hiver. Le Brésilien pourrait bien rebondir en Liga.

Mercato OM : Gerson se rapproche de la Liga

Après son élimination en Ligue des Champions, l' OM compte profiter du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à son effectif. Si deux ou trois renforts sont espérés durant cette fenêtre de transferts, plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille sont également susceptibles d’être vendus en vue de renflouer les caisses du club. C’est notamment le cas de Gerson. Le milieu offensif brésilien traverse une situation très délicate à l’ OM.

Pilier de l’ère Sampaoli, il est dorénavant relégué sur le banc de touche marseillais depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Le joueur de 25 ans ne joue quasiment plus sous le maillot phocéen. Cette mise à l’écart est devenue insupportable pour son père et agent, Marcao. Ce dernier a regretté le faible temps de jeu de son fils, tout en brandissant la menace d’un départ dès cet hiver. Cette situation conflictuelle a alors rapidement alerté ses prétendants. Et si plusieurs formations le suivent en Premier League, Gerson pourrait finalement décider de découvrir la Liga, en rejoignant le FC Séville.

Le FC Séville prépare une première offre pour Gerson

Fraîchement intronisé sur le banc du FC Séville après sa démission fracassante de l’ OM, Jorge Sampaoli souhaiterait donc faire ses emplettes dans son ancien club. La presse espagnole indique que l’entraîneur argentin a demandé à son directeur sportif Monchi de lancer une offensive pour Gerson dès le mois de janvier. Fichajes explique que la direction du club andalou serait prête à formuler une offre comprise en 12 à 15 millions d’euros pour son transfert.

Toutefois, les dirigeants andalous devront rehausser cette future proposition s’ils souhaitent mener à bien cette opération. Car si la direction de l’ OM ne ferme pas la porte à un départ de son milieu de terrain, elle attendrait au moins 20 millions d’euros pour acter son départ. Le FC Séville sait donc ce qui lui reste à faire.