OL Mercato : Lyon passe à l'action pour une pépite brésilienne

Publié par Thomas G. le 04 novembre 2022 à 18:07

De retour au premier plan après deux victoires consécutives, l' OL veut surfer sur cette dynamique pour faire signer un grand talent brésilien.

OL Mercato : Lyon veut faire signer un ailier brésilien

Depuis deux matchs, l' OL a retrouvé des couleurs, les Gones se sont imposés à Montpellier et à domicile face au LOSC. Ces deux succès ont permis aux Lyonnais de se replacer dans la course à l’Europe avant d’affronter l’ OM dimanche. En parallèle de ces bons résultats, les dirigeants de l' OL souhaiteraient faire un gros coup dans les prochaines semaines.

Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, l’Olympique Lyonnais souhaiterait définitivement acheter Tetê au Chakhtar Donetsk. Prêté depuis près d’un an à Lyon, la pépite brésilienne a convaincu les Gones d’investir sur lui. L' OL pourrait transmettre une offre dans les prochains jours pour éviter une surenchère de la concurrence. De nombreux clubs sont intéressés par l’ailier de 20 ans, West Ham, Southampton, Leicester et Brentford surveillent sa situation. Ces formations de Premier League ont des moyens financiers supérieurs à Lyon, ainsi les Gones veulent prendre les devants en transmettant une proposition lors du mercato hivernal.

Les Gones ont un avantage sur leurs concurrents dans ce dossier, Tetê est en France depuis plusieurs mois et le jeune espoir brésilien s’est bien acclimaté à la vie lyonnaise. Après avoir été rapidement prêté à Lyon, Tetê pourrait faire le choix de la stabilité en restant à l' OL. Les Gones vont également devoir trouver un terrain d’entente avec leurs homologues ukrainiens qui réclamaient 30 millions d’euros pour céder leur joyau brésilien.

OL Mercato : Les Gones préparent le mercato hivernal

Le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais s’annonce chargé. Houssem Aouar devrait quitter son club formateur et un remplaçant pourrait être recruté. Lyon devra également régler les dossiers Moussa Dembélé et Jérôme Boateng, deux joueurs en fin de contrat en juin. Le défenseur allemand a été sorti du placard par Laurent Blanc et le club pourrait lui offrir un nouveau contrat. Moussa Dembélé est toujours un titulaire indiscutable à Lyon, mais les négociations pour une prolongation de contrat n’avancent pas entre les deux parties.