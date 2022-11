PSG Mercato : Un gros chèque de 98M€ déjà assuré pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2022 à 15:07

Déterminé à renforcer l’équipe de Christophe Galtier durant le mercato hivernal, le PSG est déjà assuré d’une importante manne financière.

PSG Mercato : L’UEFA va gâter le Paris SG

En amont au prochain mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain vont bénéficier d’un soutien inestimable de l’UEFA. En effet, après avoir validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale est d’ores et déjà assuré d’empocher prochainement une belle enveloppe au titre des dotations arrêtées par l’instance européenne.

Selon les calculs réalisés par l’Observatoire du Sport Business, le chèque que va encaisser le champion de France en titre s’élèverait à 98 millions d’euros. Et cette somme pourrait même grimper si Christophe Galtier et ses hommes parviennent à se maintenir longtemps dans cette compétition. Désireux de renforcer certains compartiments de jeu durant le marché des transferts de janvier, Luis Campos aura donc plus de liberté pour ses futures emplettes.

Mercato PSG : Quel recrutement pour Luis Campos en janvier ?

Dans son édition de ce vendredi, le journal L’Équipe assure que Luis Campos a fait du recrutement d’un nouveau défenseur central une priorité absolue pour le Paris Saint-Germain. Le dirigeant portugais ne compte même pas patienter jusqu’à l’été prochain pour réaliser cette opération qui apparaît aujourd’hui comme la première urgence chez les Rouge et Bleu. Dans cette optique, le PSG serait toujours sur les traces de Milan Skriniar, en fin de contrat en juin avec l’Inter Milan. Même si le club italien fait le forcing pour prolonger son joueur de 27 ans, un chèque compris entre 20 et 30 millions d’euros pourrait suffire pour le recruter en janvier s’il refuse la proposition de renouvellement.

D’après Sport Bild, Luis Campos aurait également renoué le contact avec l’entourage d’Evan Ndicka. Libre aussi en juin 2023, le défenseur central français de 23 ans pourrait quitter les rangs de l’Eintracht Francfort dès cet hiver contre une somme de 16 millions d’euros. Avec la manne promise par l’UEFA, le Paris SG pourra donc se renforcer aisément après la Coupe du Monde au Qatar.