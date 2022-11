AC Ajaccio : Une obligation de résultat contre le RCSA pour Pantaloni

L' AC Ajaccio affronte le RC Strasbourg ce week-end. Alors que l'ACA n'est que 19e du classement, les points commencent à manquer pour Pantaloni.

L' AC Ajaccio, qui vient de remonter en Ligue 1, connait un début de saison compliqué dans l'élite du football français. Avec seulement 8 points pris lors des 13 dernières rencontres, l'ACA est avant-dernier, à égalité de point avec Angers, lanterne rouge du championnat. Pour Olivier Pantaloni, présent en conférence de presse d'avant-match, ses joueurs ont une obligation de résultat contre le RC Strasbourg.

"On prend du plaisir à jouer dans des stades qui sont magnifiques, qui sont remplis, avec de la ferveur autour. On prend du plaisir à voir François Coty remplis. Mais ça ne passe que par un maintien en Ligue 1. Si on veut le revivre, il faut ne pas avoir de pression. Pour moi il y a une obligation de résultat si on veut encore espérer se maintenir."

Si l' AC Ajaccio veut encore croire à un maintien, il va falloir prendre des points rapidement, notamment avant la trêve. Pour ce faire, l'ACA affrontera le RC Strasbourg puis le FC Nantes. Dans ces matchs, les Corses devront s'employer pour tenter de faire des résultats au plus vite.

Le week-end dernier, l' AC Ajaccio a été battu par un rival direct, l'AJ Auxerre. Une défaite qu'Olivier Pantaloni n'a pas du tout apprécié, et il l'a fait savoir à ses joueurs. Pour le match contre le RC Strasbourg, le coach de l'ACA attend un autre comportement de la part de ses joueurs et espère pouvoir prendre des points à domicile contre une équipe du RCSA qui réalise aussi un début de saison compliqué.

"On a eu une petite explication par rapport à cette grosse désillusion d’Auxerre. On comptait beaucoup sur ce match. […] Si on avait joué au niveau qui a été le notre sur les rencontres précédentes, on aurait eu de quoi revenir avec un résultat plus positif de ce déplacement. J’espère que la mise au point aura remis les idées en place à tout le monde pour qu’on puisse aborder le match contre Strasbourg avec plus de détermination."