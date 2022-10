PSG Mercato : Neymar, une légende annonce déjà son départ de Paris

Neymar ira-t-il au bout de son contrat avec le PSG ? Cela semble peu probable selon les récentes déclarations d’une légende du Brésil.

Depuis son arrivée au PSG en août 2017 contre un chèque de 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, Neymar est passé par tous les états. De l’euphorie à la désillusion, du désamour à la réconciliation… l’aventure de la superstar brésilienne au sein du club de la capitale n’est pas un long fleuve tranquille. Et elle pourrait même se terminer par un divorce prématuré.

Déjà cet été, Neymar figurait parmi les joueurs poussés vers la sortie du Paris Saint-Germain par Luis Campos, le nouveau directeur sportif parisien. Selon diverses sources, la direction du PSG envisageait de se séparer de lui en vue de faciliter la venue d’un nouveau renfort offensif. Seulement, il n’est pas facile d’acter son départ en raison de son contrat expirant en juin 2025 et de ses émoluments colossaux. Le joueur de 29 ans est donc resté au Paris SG; où il réalise un bon de début de saison. Toutefois, selon Zé Roberto, l’ancien Barcelonais ne devrait pas s’éterniser en France, car son départ du PSG serait d’ores et déjà programmé.

L'ancien international brésilien (84 sélections, 6 buts) explique que son compatriote serait en train de préparer son départ du club parisien. Il est même persuadé que Neymar quittera le Paris Saint-Germain d’ici l’été prochain, donc évidemment après la Coupe du Monde au Qatar.

« Ça ne peut pas durer. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c'est de sa faute. C'est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J'en suis presque sûr », a indiqué Zé Roberto dans des propos rapportés par L’Équipe.