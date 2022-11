OM-OL : Igor Tudor rétablit une vérité en interne avant l’Olympico

Publié par Timothée Jean le 04 novembre 2022 à 23:37

48 heures avant le choc OM-OL, Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse. Le coach marseillais s’est montré rassurant sur le moral de ses troupes.

OM-OL : Igor Tudor rassure sur l’ambiance en interne

Mardi dernier, les joueurs de l’Olympique de Marseille quittaient la pelouse du stade Vélodrome la tête baissée. Ils venaient de subir une terrible défaite face à Tottenham. Alors qu’ils avaient pris l’avantage en première période, les Marseillais ont tout gâché dans le second acte en concédant deux buts. L’ OM s’est incliné (1-2) face à Tottenham et est éliminé de toute compétition européenne.

Mais après cette terrible élimination, les joueurs de l’ OM tentent de retrouver le moral. Malgré la frustration et la déception, certains cadres du vestiaire restent optimistes. D’ailleurs, Igor Tudor s'est montré très rassurant sur l’état d’esprit de ses hommes, rappelant que le choc contre l’Olympique Lyonnais est une source de motivation supplémentaire pour le vestiaire phocéen.

« Je ne pense pas qu'ils soient découragés. Ils jouent au foot depuis tout petits et savent rebondir match après match. Même quand on gagne, on s'en fiche pour le match suivant. C'est bien de jouer tout de suite une grosse équipe, ça donne de la motivation aux joueurs et ça va nous pousser à faire un gros match », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Igor Tudor veut rapidement tourner la page

Si l'élimination aux portes d’une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions fut « un coup dur pour le monde », Igor Tudor veut rapidement « tourner la page » de ce fiasco européen. L’entraîneur croate se concentre sur les prochaines échéances qui attendent l’ OM, à commencer par l’Olympico contre l’OL, prévue ce dimanche soir (20h45) au stade Vélodrome. Il est déterminé à remporter la victoire.

« Lyon est une équipe dotée de grands joueurs, un nouvel entraîneur qui est en train de leur apporter beaucoup. Il faudra faire un très bon match pour récolter des points », a-t-il ajouté.

Actuel 5e de Ligue 1, l’ OM a perdu des points dans la course au podium ces dernières semaines. Sur une série de 5 matchs sans victoires, toutes compétitions confondues, le club phocéen devra vite mettre un terme à cette spirale négative. Et cela passe par un succès contre l’ OL, ce qui donnerait un peu de répit à Igor Tudor. Dans le cas contraire, le Croate se retrouverait un peu plus fragilisé à Marseille.