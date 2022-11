ASSE Mercato : Une recrue se confie sur son arrivée à Saint-Étienne

Une recrue estivale de l’ ASSE s’est confiée sur son arrivée à Saint-Étienne. Elle avoue être venue pour relever un défi avec le nouveau coach des Verts.

Victime d’une blessure et indisponible pour affronter le FC Metz, lundi, Anthony Briançon (28 ans) a évoqué sa signature à l’ ASSE cet été, sur le site web Evect. Dans ses confidences, il révèle qu’il a accepté de s’engager avec l’AS Saint-Étienne, malgré la relégation du club en Ligue 2, afin de relever un défi qu’il s’est fixé. Celui d’aider l’ ASSE à revenir rapidement en Ligue 1.

« J’étais en contact avant que l’ASSE descende, j’ai vécu le dernier match contre Auxerre. Pour autant, cela ne m’a pas refroidi le fait que Saint-Étienne descende. Quand on connait l’histoire de ce club, on sait très bien que Saint-Étienne n’a rien à faire en Ligue 2. J’étais déterminé et je suis déterminé à relever le challenge de faire remonter ce club. Cela m’a tout de suite intéressé », a-t-il expliqué.