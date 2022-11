ASSE : Romeyer et Caïazzo sévèrement taclés sur la vente du club

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2022 à 13:37

Mise en vente depuis plusieurs mois, l’ ASSE ne trouve toujours pas preneur ! Une ancienne gloire du club accuse ouvertement Caïazzo et Romeyer.

La vente de l' ASSE échoue plus d'une fois !

Depuis l’échec de la vente de l’ ASSE au groupe américain Peak 6, en mai 2018, le club ligérien est toujours sur le marché. Cependant, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne parviennent toujours pas à vendre l’AS Saint-Étienne, reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Cet été, les deux propriétaires étaient pourtant en négociations avec David Blitzer. Mais les négociations avec le milliardaire américain, pour la reprise en main de l’AS Saint-Étienne, ont échoué, comme annoncé début juillet 2022.

« La négociation engagée entre les actionnaires de l'AS Saint-Étienne et l'homme d'affaires américain David Blitzer pour le rachat du club de football professionnel a échoué », avait confirmé Ouest France, à la suite de l’information de l’AFP : « La période de négociation exclusive […] a pris fin sans aboutir à un accord […]. Elle n’a pas été prolongée », avait déclaré à l’Agence, un proche des deux actionnaires de l’ ASSE.

Christian Lopez tient Caïazzo et Romeyer responsables de la situation de Saint-Étienne

Quatre mois plus tard, le club ligérien appartient toujours à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui avaient annoncé leur détermination à se retirer au profit d’un nouvel investisseur capable de faire franchir un palier au mythique club de France (10 fois champions). Invité à se prononcer sur la vente de l’ ASSE, qui traine depuis des années, Christian Lopez a pointé du doigt les deux présidents du club. Il estime qu’ils se montrent un peu trop exigeants sur le tarif des Verts, alors que la cote du club a baissé depuis 2013.

« Maintenant cela fait déjà quelques années que le club aurait dû être vendu. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer auraient dû partir dès 2013, avec la victoire en Coupe de la Ligue. Quand la cote de l' ASSE était au plus haut. À ce moment-là, les présidents – qui avaient mis des sous – auraient récupéré leur mise sans souci et on aurait pu développer quelque chose. Aujourd'hui, ils soufflent le chaud et le froid sur la vente, car il y a une histoire d'argent derrière », a-t-il confié à But Football Club.