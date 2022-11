PSG Mercato : Le Barça prépare une curieuse opération au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 05 novembre 2022 à 21:07

Xavi Hernandez apprécierait particulièrement un élément du collectif de Christophe Galtier. Et le Barça préparerait déjà son action pour le déloger du PSG.

PSG Mercato : Xavi réclame une recrue estivale de Galtier

Annoncé proche du FC Barcelone, club avec lequel il avait conclu un accord de principe pour une arrivée lors du dernier mercato estival, Carlos Soler a finalement rejoint les rangs du Paris Saint-Germain en quittant Valence contre un chèque de 18 millions d’euros, hors bonus. Mais selon la presse espagnole, les Blaugranas n’auraient pas encore tiré un trait sur le milieu de terrain de 25 ans.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le club culé voudrait tenter de récupérer l’international espagnol lors du prochain marché des transferts de janvier. L’entraîneur barcelonais Xavi Hernandez serait un grand fan de son jeune compatriote, qu’il aimerait voir intégrer son effectif. D’ailleurs, le club culé aurait sa petite idée sur la faisabilité de l’affaire.

Mercato PSG : Carlos Soler prêt à retourner en Espagne ?

Titulaire indiscutable et capitaine de Valence CF, Carlos Soler est en souffrance depuis le début de la saison. Barré par la rude concurrence de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le compatriote de Sergio Ramos doit se contenter d’un temps de jeu assez réduit au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Selon les informations du média Ok Diario, le FC Barcelone voudrait profiter de cette situation pour convaincre le natif de Valencia de venir se relancer en Liga dans la seconde moitié de saison.

La source ibérique explique notamment que les pensionnaires du Camp Nou voudraient obtenir le prêt de Soler durant l’hiver. Désireux de renforcer son entrejeu pour les challenges des six derniers mois de l’exercice 2022-2023, Xavi aurait même érigé ce dossier en une priorité et pousserait ses dirigeants à tout mettre en oeuvre pour trouver un accord avec le Paris SG. Mais avec la relation exécrable, qui existe entre les deux clubs, un accord semble improbable pour un éventuel départ de Carlos Soler à Barcelone.