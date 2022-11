OM Mercato : Une décision officielle tombe à Marseille pour Tudor

Sévèrement critiqué après une élimination précoce en Ligue des Champions, Igor Tudor va-t-il terminer la saison sur le banc de l’OM ? Sa direction a tranché.

Depuis son arrivée en remplacement de Jorge Sampaoli en juillet dernier, Igor Tudor totalise à ce jour 1,58 point par match en moyenne sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le technicien croate reste sur une série noire de quatre rencontres sans succès, avec notamment trois défaites. Malgré ces mauvais résultats, l’ancien coach du Hellas Vérone ne semble pas encore en danger sur la Canebière. En effet, le journal L’Équipe révèle ce dimanche que la direction de l’OM ne pense pas pour le moment à un changement de coach. Dans des propos rapportés par le quotidien sportif, Javier Ribalta, directeur sportif du club phocéen, déclare notamment :

« nous sommes unis derrière le coach. On veut prendre de la hauteur. Les indicateurs objectifs et quantifiables sont très clairs, les statistiques des joueurs sur le terrain aussi. On doit analyser ces détails qui nous empêchent d'accéder à de bons résultats, en ce moment, et les régler. Mais sur une saison, tu as normalement ce que tu mérites. Insister avec ce style paiera. »