OM Mercato : L'importante annonce d'une recrue sur son avenir

Publié par Ange A. le 07 novembre 2022 à 05:38

Recruté par l’ OM à la faveur du dernier mercato estival, Jordan Veretout a affiché son ambition à quelques jours du Mondial.

OM Mercato : Le nouveau rêve en Bleu de Jordan Veretout

La triste série a pris fin pour l’Olympique de Marseille dimanche au Vélodrome. Opposé à Lyon, l’ OM a renoué avec la victoire après cinq matchs sans succès. Un but de Samuel Gigot a permis aux Marseillais de mettre un terme à leur disette. Passeur décisif sur le but de son équipe, Jordan Veretout s’est d’abord livré sur la prestation des siens à Prime Video. Le milieu recruté en provenance de la Roma cet été est ravi du visage affiché par les Olympiens. Il dédie cette victoire aux supporters. « On reste sur un bloc compact. L'OM 'est un grand club, ils sont amoureux du club, ils se donnent à 100% à chaque match. On restait sur une série négative, la victoire était pour eux », a-t-il glissé avant de lâcher un message à Didier Deschamps.

Veretout croit en ses chances pour le Qatar

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille s’est livré sur son avenir proche. L’ancien Giallorosso se voit bien figurer dans le groupe que convoquera Didier Deschamps au Qatar. Le sélectionneur national va dévoiler sa liste ce mercredi. Le milieu de l’ OM avait été appelé en renfort lors du dernier rassemblement des Bleus. Bien qu’il souhaite être de l’aventure avec les champions du monde en titre, l’ancien Nantais refuse de se mettre une quelconque pression supplémentaire.

« Oui j’y crois. Je suis footballeur, j’ai déjà été appelé. Maintenant, je donne tout sur le terrain et c’est au sélectionneur de faire ses choix. Mais bien sûr que j’y crois », a assuré Jordan Veretout. Reste maintenant à savoir si le néo-Marseillais verra son rêve se réaliser. Il compte 20 apparitions cette saison pour trois passes décisives.