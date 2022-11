Mercato PSG : Le Shakhtar fixe le prix pour Mykhaylo Mudryk

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2022 à 13:07

Révélation européenne, Mykhaylo Mudryk fait rêver plusieurs clubs, dont le PSG. Ouvert à un départ de son attaquant, le Shakhtar Donetsk a fixé son prix.

Mercato PSG : Mykhaylo Mudryk vendu dès cet hiver ?

Avec 7 buts et 7 passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues, Mykhaylo Mudryk s’est fait remarquer cette saison sous les couleurs du Shakhtar Donetsk, notamment en Ligue des Champions où il a inscrit 3 buts en 6 matches. Malgré l’élimination de son équipe dès les phases de poules, l’ailier gauche de 21 ans pourrait rejoindre les rangs d’un club plus prestigieux sur le continent européen dès cet hiver.

En effet, le journaliste Ben Jacobs de CBS Sports assure que le Shakhtar n’aurait pas changé ses plans pour Mudryk et un transfert pourrait donc intervenir durant le marché de janvier. Et si l’actuel 2e de Premier-Liha attendait un chèque de 100 millions d’euros pour laisser partir sa pépite, la donne aurait relativement évolué dans cette affaire. Et Luis Campos serait prêt à passer à l'offensive.

Luis Campos prêt à lâcher plus de 65M€ pour Mykhaylo Mudryk ?

À en croire les renseignements livrés par Fabrizio Romano pour CaughtOffside, la direction du Shakhtar Donetsk attendrait au moins 65 millions d’euros pour délivrer un bon de sortie au natif de Krasnograd cet hiver, mais le Paris Saint-Germain devra compter avec la rude concurrence d’Arsenal.

« Le Shakhtar Donetsk veut plus de 60-65M€ pour le vendre maintenant et ce n'est pas facile. La course est ouverte, si Arsenal le veut vraiment, ils doivent agir rapidement », a expliqué le journaliste italien. Reste maintenant à savoir si Luis Campos acceptera de s’aligner sur cette somme pour attirer Mykhaylo Mudryk à Paris en janvier. Pour rappel, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid seraient également à l’affût pour le jeune international ukrainien.